Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 25 gennaio | Ecco l’Almanacco

Almanacco 25 gennaio. Ritorna l’appuntamento mattutino con l’Almanacco, InfoCilento ti svela quelli che sono gli avvenimenti del giorno, le notizie, gli accadimenti storici, le curiosità legate al giorno.

Santi del 25 gennaio

Il 25 gennaio si celebrano i Santi Paolo e Timoteo, due apostoli di Gesù Cristo. Paolo, anche conosciuto come Saulo di Tarso, è stato uno dei più importanti missionari cristiani del primo secolo, mentre Timoteo è stato uno dei discepoli di Paolo e il suo collaboratore nella diffusione del cristianesimo. Entrambi i santi sono menzionati nei Vangeli e nelle lettere del Nuovo Testamento della Bibbia.

Il 25 gennaio si celebra anche Santa Tatiana, martire cristiana vissuta nel III secolo. Secondo la tradizione, Tatiana era una giovane studentessa di filosofia che si convertì al cristianesimo e fu arrestata e martirizzata durante la persecuzione dei cristiani da parte dell’imperatore romano Alessandro Severo.

Inoltre si celebra anche San Berto, monaco e poi vescovo di Le Mans in Francia, vissuto nel VII secolo. San Berto è noto per essere stato un grande sostenitore della monachizzazione e per aver fondato numerosi monasteri in Francia.

Si celebra anche San Paolo Eremita, venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa, vissuto nel IV secolo, noto per la sua vita eremitica nei deserti d’Egitto.

Celebrità nate il 25 gennaio

Bradley Cooper, attore, regista e produttore cinematografico statunitense, noto per i suoi ruoli in film come “American Sniper”, “Silver Linings Playbook” e “A Star is Born”.

Lisa Kudrow, attrice e produttrice televisiva statunitense, nota per il suo ruolo di Phoebe Buffay nella serie televisiva “Friends”.

Robert Duvall, attore, regista e produttore cinematografico statunitense, noto per i suoi ruoli in film come “The Godfather”, “Apocalypse Now” e “The Judge”.

Diane Keaton, attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense, nota per i suoi ruoli in film come “Annie Hall”, “The Godfather” e “Something’s Gotta Give”.

Diane Ladd, attrice statunitense, nota per i suoi ruoli in film come “Wild at Heart”, “Alice Doesn’t Live Here Anymore” e “Rambling Rose”.

Proverbio del 25 gennaio

Gennaio fa il ponte e febbraio lo rompe.

Aforisma del 25 gennaio

E’ tutta carne di porco che la salsa rende variata. (M. de Montaigne)

Celebrità scomparse il 25 gennaio

Sir Winston Churchill, politico e statista britannico, Primo Ministro durante la Seconda Guerra Mondiale, premio Nobel per la Letteratura nel 1953.

Elvis Presley, cantante, attore e musicista statunitense, considerato una delle figure più importanti della storia della musica e del rock ‘n’ roll.

Martin Luther King Jr, leader afroamericano, attivista dei diritti civili e predicatore protestante statunitense, noto per il suo ruolo nella lotta contro la discriminazione razziale e per il suo discorso “I Have a Dream” del 1963.

John D. Rockefeller Jr., imprenditore e filantropo statunitense, noto per la sua attività nell’industria petrolifera e per le sue donazioni a scopi filantropici.

Alexander Graham Bell, inventore, scienziato e insegnante statunitense, noto per la sua invenzione del telefono.

Sei nato il 25 gennaio? Ecco le tue caratteristiche

Le caratteristiche di una persona nata il 25 gennaio possono variare in base a molteplici fattori come l’educazione, l’ambiente e le esperienze personali. Tuttavia, in generale, le persone nate in questo giorno dell’anno possono essere descritte come: