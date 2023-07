Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 14 luglio | Ecco l’Almanacco

Ogni giorno dell’anno ha una sua importanza e un significato speciale. Il 14 luglio non fa eccezione, con una serie di eventi storici, santi da ricordare e un elenco di celebrità che hanno illuminato il mondo nate o morte proprio in questa data. Inoltre, non mancano notizie curiose e un aforisma del giorno che ci invitano a riflettere. Scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere sull’almanacco del 14 luglio.

Santi

Il 14 luglio, la Chiesa cattolica commemora due santi importanti: San Bonaventura da Bagnoregio e San Camillo de Lellis. San Bonaventura, vissuto nel XIII secolo, fu un frate francescano, teologo e cardinale. La sua opera letteraria e di predicazione gli ha valso il titolo di Dottore della Chiesa. San Camillo de Lellis, invece, è stato un religioso italiano del XVI secolo, fondatore dell’ordine dei Ministri degli Infermi. È riconosciuto come patrono degli operatori sanitari e degli infermieri.

Avvenimenti storici

Il 14 luglio è una data particolarmente significativa nella storia, soprattutto per la Francia. È infatti il giorno in cui si celebra la Festa Nazionale Francese, conosciuta anche come Bastille Day. Il 14 luglio 1789, il popolo francese prese d’assalto la prigione della Bastiglia a Parigi, segnando l’inizio della Rivoluzione Francese. Questo evento è considerato uno dei momenti chiave nella lotta per i diritti civili e politici del popolo francese.

Accadde Oggi

Nel 1969 “Easy Rider” al cinema. A bordo di due motociclette (modello chopper) per attraversare l’America dalla California a New Orleans, dove sta per tenersi il carnevale. Nel 1789 scoppia la Rivoluzione Francese. Stremati dalla miseria e indignati per la decisione del Re di destituire dall’incarico il ministro delle Finanze Jacques Necker, vicino alle rivendicazioni del popolo, i cittadini di Parigi insorgono e armi in pugno s’incamminano alla conquista della Bastiglia, imponente prigione medievale, simbolo dell’ancien régime.

Nel 1902 crolla il campanile di Venezia. Un boato sordo rompe la serenità di una mattina d’estate con l’orologio che segna le 9,50. Lì dove prima c’era il Campanile di San Marco, ora si vede solo un cumulo di macerie. Nel 1963 Calimero esordisce in tv: «Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero» è l’indimenticabile frase che accompagnava ogni spot di Carosello, che aveva per protagonista un piccolo pulcino.

Notizie curiose

Oltre agli eventi storici, il 14 luglio è legato a diverse notizie curiose. Ad esempio, nel 1912, l’azienda di cosmetici L’Oréal venne fondata da Eugène Schueller a Parigi. Oggi è una delle più grandi aziende di bellezza al mondo. Nel 1965, la sonda spaziale statunitense Mariner 4 inviò le prime immagini ravvicinate di Marte, rivelando nuovi dettagli sul pianeta rosso.

Celebrità nate il 14 luglio

Il 14 luglio è il giorno in cui hanno visto la luce diverse celebrità che hanno lasciato il segno nel mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura. Tra queste vi è il famoso regista francese Gustave Eiffel, noto per aver progettato la Torre Eiffel che porta il suo nome. Altri nomi importanti sono l’attrice americana Jane Lynch, vincitrice di numerosi premi Emmy, e il chitarrista e cantante inglese Woody Guthrie, uno degli esponenti più influenti della musica folk.

Celebrità morte il 14 luglio

Il 14 luglio è anche la data in cui alcune celebrità ci hanno lasciato. Un esempio notevole è l’iconico pittore francese Vincent van Gogh, che morì nel 1890. Van Gogh è considerato uno dei più grandi pittori della storia e le sue opere, come “Notte stellata” e “Il campo di grano con corvi”, continuano a ispirare artisti e appassionati d’arte di tutto il mondo.

L’aforisma del giorno

Per concludere, vogliamo condividere un aforisma del giorno per il 14 luglio. Il grande filosofo e scrittore francese Voltaire ci dice: “Il lavoro allontana tre grandi mali: noia, vizio e bisogno”. Questo aforisma ci ricorda l’importanza del lavoro e dell’impegno nella nostra vita quotidiana, offrendoci un invito a coltivare la disciplina e la passione per ciò che facciamo.