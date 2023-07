Accadde oggi, curiosità, notizie, avvenimenti Santi del 24 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 24 luglio è una data che ci ricorda eventi storici importanti, curiosità intriganti e celebrità di fama internazionale. Ci offre l’opportunità di riflettere sul passato, ispirandoci a seguire le orme di personalità notevoli e a essere grati per le opportunità e le benedizioni nella nostra vita.

I Santi del 24 luglio

Santa Cristina di Bolsena e Sant’Anna Il 24 luglio è una data significativa per i fedeli cattolici, poiché si celebrano due santi: Santa Cristina di Bolsena e Sant’Anna, madre della Vergine Maria. Santa Cristina è venerata per il suo coraggio nella difesa della fede cristiana, mentre Sant’Anna è considerata la protettrice delle madri e delle donne incinte.

Avvenimenti storici del 24 luglio Il 24 luglio è stato teatro di momenti storici rilevanti nel corso dei secoli. In questa data, nel 1567, il re Filippo II di Spagna nominò don Diego Pimentel de Prado y Cuesta il nuovo viceré del Perù, con importanti conseguenze per la colonizzazione spagnola nelle Americhe. Nel 1911, la rocca di Machu Picchu, un importante sito archeologico dell’antica civiltà inca, fu scoperta dall’esploratore statunitense Hiram Bingham. Nel 1969, l’equipaggio dell’Apollo 11, composto da Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, completò con successo il suo viaggio di ritorno sulla Terra, dopo aver camminato sulla Luna.

Notizie curiose del 24 luglio

Il 24 luglio è una data che ha visto anche eventi curiosi e insoliti nel corso degli anni. In questa data, nel 2001, il volo 801 di Air Transat, con 309 persone a bordo, fece un atterraggio di emergenza su un’isola remota nelle Azzorre dopo essere rimasto senza carburante. Tutti gli occupanti sopravvissero. Nel 2015, il primo robot umanoide, chiamato “Kirobo”, fu inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale per condurre esperimenti di interazione uomo-robot nello spazio.

Celebrità nate il 24 luglio Il 24 luglio è stato il giorno di nascita di molte celebrità famose in vari campi. Ad esempio, l’attrice statunitense Jennifer Lopez, conosciuta come J.Lo, è nata proprio in questa data. Lopez è una cantante, ballerina e imprenditrice di successo. Anche il celebre musicista e chitarrista britannico Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, festeggia il suo compleanno il 24 luglio. Inoltre, la leggenda del tennis argentino Guillermo Vilas, vincitore di numerosi tornei e titoli, è nato in questa giornata.

Celebrità morte il 24 luglio

Il 24 luglio ha visto anche la scomparsa di personaggi di spicco nella storia. Nel 1952, la talentuosa pittrice messicana Frida Kahlo, nota per i suoi dipinti surrealisti e autobiografici, ci ha lasciati. Nel 2009, il celebre scrittore e romanziere statunitense John D. MacDonald, autore della famosa serie di romanzi di spionaggio “Travis McGee”, è scomparso all’età di 70 anni. Inoltre, nel 2015, è deceduto l’attore britannico Alex Rocco, noto per la sua interpretazione in “Il Padrino”.

Aforisma del giorno Un pensiero da riflettere in questa giornata: “La gratitudine è una forma di ricchezza. Grazie è una parola che abbraccia la tua vita con benedizioni.” – Willie Nelson.