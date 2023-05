Accadde oggi, curiosità, avvenimenti, notizie e Santi del 9 maggio | Ecco l’Almanacco

Oggi, 9 maggio è una data che ha visto l’occorrenza di numerosi eventi storici e personalità di rilievo. In questo articolo, esploreremo gli avvenimenti più significativi.

Santi del 9 maggio

Il 9 maggio la Chiesa cattolica celebra San Gregorio Nazianzeno, vescovo e dottore della Chiesa. San Gregorio, vissuto nel IV secolo, è considerato uno dei più grandi teologi della cristianità e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa.

Oggi è la Festa dell’Europa

Oggi ricorre la festa dell’Europa (chiamata anche “giorno europeo”), che ricorda il giorno in cui, nel 1950, Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica, la cosiddetta “Dichiarazione Schuman”. La Dichiarazione rappresenta il punto di inizio della creazione di un unico nucleo economico europeo, che parte dalla comune gestione delle riserve di carbone e acciaio di Francia e Germania e porta alla realizzazione dell’Europa federale, strumento di pace e di integrazione tra le nazioni.

Avvenimenti del 9 maggio

Tra gli avvenimenti più significativi avvenuti il 9 maggio, ricordiamo la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa nel 1945, quando le forze alleate annunciarono la resa incondizionata della Germania nazista. Il 9 maggio del 1978, Aldo Moro, politico e statista italiano, venne ucciso dalle Brigate Rosse. Sempre nel 1978 venne ucciso anche Peppino Impastato: «Arrivai alla politica nel lontano novembre ’65, su basi puramente emozionali: a partire cioè dalla mia esigenza di reagire ad una condizione familiare divenuta ormai insostenibile». Parole dal diario di un trentenne che con il coraggio della verità e la forza delle idee ingaggia una lotta impari contro il male, che è dentro e fuori la sua vita. Sepolta da coincidenze storiche, silenzi e omissioni, la sua storia è patrimonio della cultura della legalità.

Curiosità

Il 9 maggio 1960, il primo FDA (Food and Drug Administration) approvò la pillola anticoncezionale negli Stati Uniti. La pillola ha rivoluzionato il controllo delle nascite e ha avuto un impatto significativo sulla sessualità e sulla libertà riproduttiva delle donne.

Sei nato oggi?

Hai un’intelligenza acuta e, quando vuoi, sai usare le parole con rara abilità. La tua professione potrebbe essere legata alla comunicazione, ma per riuscire ad affermarti dovrai superare l’introversione che ti caratterizza e curare le pubbliche relazioni. In amore avrai la fortuna di incontrare qualcuno che ti amerà appassionatamente e per sempre.

Celebrità nate il 9 maggio

Tra le celebrità nate il 9 maggio, spicca la figura di Billy Joel, cantautore e pianista americano, famoso per successi come “Piano Man” e “Uptown Girl”. Altri personaggi famosi nati in questa data includono il cantante e compositore italiano Paolo Conte e l’attrice americana Rosario Dawson.

Celebrità morte il 9 maggio

Tra le celebrità morte il 9 maggio, ricordiamo il grande pittore italiano Andrea del Sarto, che morì nel 1530. Inoltre, il 9 maggio 1994, morì in Italia la leggenda del calcio Ayrton Senna, tre volte campione del mondo di Formula 1.

Accadimenti storici del 9 maggio

Tra gli avvenimenti storici del 9 maggio, si segnala l’inaugurazione della Ferrovia Transiberiana in Russia nel 1891. Questa ferrovia è stata un’impresa monumentale per l’epoca e ha rappresentato un importante passo avanti per lo sviluppo dell’economia russa.

Aforisma del giorno

L’aforisma del giorno è di William Shakespeare: “Il futuro è come un giardino incantato, dove nulla è reale se non lo sogniamo noi stessi”. Queste parole ci ricordano l’importanza di sognare e di immaginare il futuro che vogliamo per noi stessi e per il mondo.