Acampora Travel entra a far parte di Cilento Autentico DMO

Il Cilento compie un importante passo avanti nel suo percorso di rilancio turistico grazie alla recente adesione di Acampora Travel all’Associazione Cilento Autentico DMO. Acampora Travel, una delle agenzie storiche di incoming in Italia, con sede principale a Sorrento e uffici secondari a Roma e Venezia, si unisce all’Associazione per collaborare attivamente alla promozione e allo sviluppo turistico dell’intera area cilentana.

Acampora Travel rappresenta alcuni dei più importanti tour operator internazionali, tra cui EasyJet Holidays, Citalia, Riviera Travel, Classic Collection e molti altri. Con l’apertura del nuovo Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, l’agenzia vede un enorme potenziale di sviluppo per il turismo internazionale nel Cilento, con particolare attenzione all’allungamento della stagione turistica.

Questa partnership rappresenta un punto di svolta significativo per il Cilento, che potrà beneficiare dell’esperienza e della vasta rete di contatti internazionali di Acampora Travel, rafforzando così la sua posizione nel panorama turistico italiano e globale.

Le dichiarazioni

«Siamo entusiasti di entrare a far parte dell’Associazione Cilento Autentico DMO e di collaborare attivamente per valorizzare un territorio di straordinaria bellezza come il Cilento», dichiara Gino Acampora, C.E.O. di Acampora Travel. «Crediamo fermamente che con l’apertura del nuovo Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi ci siano le condizioni ideali per un incremento significativo del turismo internazionale nella regione. Lavoreremo per attrarre nuovi visitatori e prolungare la stagione turistica, consentendo al Cilento di ottenere il riconoscimento che merita nel panorama turistico mondiale» conclude Acampora.

«Siamo estremamente onorati di accogliere Acampora Travel nella nostra Associazione. Questa partnership rappresenta un’importante opportunità per il Cilento e una testimonianza dell’attrattività del nostro territorio. Grazie all’esperienza e alla reputazione di Acampora Travel, siamo certi che il Cilento potrà diventare una delle destinazioni turistiche più apprezzate a livello internazionale. Questa collaborazione dimostra quanto sia fondamentale unire le forze per promuovere il nostro patrimonio in modo sostenibile e duraturo», le parole di Marco Sansiviero Presidente di Cilento Autentico DMO. Con l’adesione di Acampora Travel, Cilento Autentico DMO rafforza la sua missione volta a promuovere il Cilento come destinazione autentica e sostenibile, lavorando con impegno per creare sinergie tra operatori locali e internazionali e rilanciare l’economia turistica del territorio.