Aeroporto di Salerno, EasyJet potenzia i voli per Milano

Buone notizie per chi viaggia da e per Milano. EasyJet, la compagnia aerea low-cost, ha annunciato un potenziamento dei suoi collegamenti con l’aeroporto di Malpensa per la prossima stagione invernale.

A partire da novembre, la compagnia aumenterà la frequenza dei voli da Salerno diretti a Milano, con l’aggiunta di una nuova tratta domenicale e di un orario serale. Questo significa che i passeggeri potranno scegliere tra una maggiore flessibilità di orari e raggiungere la città meneghina in modo ancora più comodo e conveniente.

Voli Salerno – Milano, le novità

In particolare, si volerà 5 volte a settimana con l’aggiunta della domenica e di un orario serale (alle 21.55). Durante i mesi di novembre e dicembre la partenza del volo domenicale sarà alle ore 18.10 a cui si aggiungerà l’orario di febbraio e marzo con partenza sempre di domenica alle ore 21.55. Questa novità va ad aggiungersi ai voli già esistenti, garantendo così cinque frequenze settimanali sulla rotta.

Il potenziamento dei collegamenti con Milano rappresenta una scelta strategica per EasyJet, che conferma la sua volontà di consolidare la propria presenza sul mercato italiano e di offrire ai passeggeri un’ampia gamma di opzioni per viaggiare verso una delle città più dinamiche d’Europa.

Questa decisione, inoltre, è una conferma della volontà delle compagnie di volo di investire sull’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi.