Abbandono di rifiuti, sanzionato un uomo a Buccino

Nella giornata di ieri, a Buccino, i Carabinieri della locale Stazione forestale hanno individuato e sanzionato un uomo del luogo per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti solidi urbani. L’uomo si è recato con la sua auto presso una strada statale vicina a una pensilina utilizzata come fermata degli autobus. Approfittando di non essere osservato, ha prelevato rifiuti domestici di varie tipologie dal vano bagagli del veicolo e li ha abbandonati sul suolo erboso. Successivamente, si è allontanato frettolosamente dal luogo.

Sanzione amministrativa per l’abbandono dei rifiuti

I Carabinieri forestali hanno individuato l’uomo responsabile dell’abbandono dei rifiuti e lo hanno sanzionato amministrativamente per un importo di euro 600,00. La sanzione è stata comminata in base alla violazione degli artt. 192 e 255 del Codice dell’Ambiente.

Impegno continuo per la salvaguardia dell’ambiente

I controlli dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Salerno proseguono con l‘obiettivo di salvaguardare l’ambiente e contrastare l’abbandono incontrollato dei rifiuti di vario genere.