AAA…Consac Spa cerca avvocati. Ecco come partecipare, i requisiti

La Società Consac Gestioni Idriche Spa intende formare un elenco ristretto di avvocati, singoli o associati, cui attingere per l’eventuale affidamento esterno di servizi legali, di patrocinio legale della società e di pareri pro veritate, con riguardo all’Attività Stragiudiziale (Attività stragiudiziale in ambito civile; Attività stragiudiziale in ambito amministrativo; Attività stragiudiziale in ambito del lavoro), e all’Attività Giudiziale (Attività giudiziale in ambito civile; Attività giudiziale in ambito amministrativo; Attività giudiziale in ambito del lavoro).

I requisiti per poter partecipare

Possono chiedere l’iscrizione ad una sola delle sezioni della short list sia singoli professionisti che associazioni professionali in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’unione Europea;

Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 3 anni, dalla data di scadenza della presentazione della domanda o, nel caso di conferimento di incarico per redazione di parere pro veritate da almeno 3 anni;

Possesso dei requisiti della particolare e comprovata esperienza strettamente correlata alle materie relative alle sezioni della short list in cui si richiede la iscrizione.

Consac si riserva la possibilità di affidare allo stesso legale del primo grado il giudizio di appello, qualora il difensore abbia i requisiti richiesti dalla legge e previsti dalla short list.

Le modalità per la presentazione della domanda

La domanda, in uno alla documentazione per la formazione di un elenco ristretto short list di avvocati per l’affidamento di incarichi professionali, dovrà essere inoltrata presso il portale per le gare telematiche di Consac Gestioni Idriche Spa ( https//consac.acquistitelematici.it).

La procedura è interamente telematica ai sensi dell’art. 58 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. I professionisti interessati per poter partecipare alla formazione della short list dovranno abilitarsi attraverso la registrazione base e accreditarsi sulla piattaforma https//consac.acquistitelematici.it.