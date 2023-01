Una short list di ditte pronte ad intervenire in caso di necessità: l’iniziativa nel Cilento

Una short list di operatori economici pronti ad intervenire in caso di necessità ed urgenza per finalità di protezione civile. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Camerota, retta dal sindaco Mario Scarpitta.

L’iniziativa del comune di Camerota

“Il territorio comunale è soggetto, per la sua intrinseca fragilità territoriale, da fenomeni di dissesto idrogeologico – fanno sapere da palazzo di città – si rende necessario, in occasione di emergenze che interessano il territorio comunale, la creazione di un apposito elenco di operatori da interpellare; in caso di necessità per interventi di urgenza e ogniqualvolta sarà attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), il Comune di Camerota farà riferimento agli operatori economici iscritti nell’elenco”.

La short list

Di qui, considerato che l’Ente e in particolare il Servizio Civile non dispongono nel proprio organigramma di competenze e macchinari utili allo svolgimento di lavori di somma urgenza, si è deciso di individuare ditte pronte ad intervenire per eliminare le cause di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Come iscriversi

Gli operatori che aderiranno dovranno garantire un intervento immediato e comunque non oltre i 60 minuti dalla chiamata.

C’è tempo fino al 20 febbraio per presentare le proprie domande. Il comune ha anche stabilito delle tariffe per gli interventi che variano a seconda dell’orario (diurno e notturno) o del mezzo utilizzato.