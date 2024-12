A Sapri musica e solidarietà aspettando il Natale con “Sing Joy”

Una serata all’insegna delle emozioni, della musica natalizia e della solidarietà. Le note vellutate del coro “The Angel Voices”, diretto da Marinella Miceli, sono pronte a regalare al pubblico momenti indimenticabili grazie a “Sing Joy – Christimas Gospel”, con l’importante partecipazione del coro del liceo musicale “Carlo Pisacane” di Sapri, diretto dalla professoressa Teresa D’Alessandro.

Il programma

L’appuntamento da non perdere è per sabato 21 dicembre alle 21:00 nella Chiesa dell’Immacolata di Sapri.

Nel corso della serata, con il contributo del laboratorio dell’associazione “Una goccia nell’oceano” Onlus di Sapri, sarà assegnata la borsa di studio “Angela in Memory” ad un allievo del liceo musicale “Carlo Pisacane” di Sapri.

L’evento, organizzato dall’associazione Angela tra gli Angeli in Memory APS con il patrocinio di ARCC (Associazione Regionale Cori Campani), è reso possibile grazie all’assessorato al Turismo e Spettacolo del Comune di Sapri, l’istituto di istruzione superiore “Carlo Pisacane” di Sapri e l’associazione “Una Goccia nell’Oceano” Onlus di Sapri.

Un evento che vedrà, dunque, in prima fila anche il coro del liceo musicale “Pisacane”, una delle eccellenze del territorio in ambito scolastico.

Il coro The Angel Voices

Il coro polifonico “The Angel Voices”, costituito dall’associazione Angela tra gli Angeli in Memory APS”, ha al suo attivo numerosissimi concerti e partecipazioni a diverse manifestazioni, rassegne e concorsi a livello nazionale. Tra i più importante la partecipazione alla Rassegna Arena del Mare di Salerno, “Amalfi canta il Natale”, la Rassegna di Procida D’Amare”. A novembre scorso il Coro ha partecipato al “Sicily International Choir Festival” esibendosi in alcune delle location più prestigiose della Sicilia come la Cattedrale di Messina, la Basilica Collegiata di San Sebastiano di Acireale e la Basilica di Sant’Agata di Catania.

I concerti si svolgono grazie anche alla partecipazione ed alla collaborazione di musicisti cilentani che ricoprono importanti ruoli in campo nazionale ed internazionale.

Da tre anni “The Angel Voices” organizza il Sapri Choirs Festival, ospitando Cori provenienti da varie regioni italiane. Dal prossimo anno sarà parte integrante dell’Italian Gospel Choir”, il coro gospel nazionale che racchiude oltre 500 coristi provenienti da tutte le regioni italiane. Il primo concerto sarà in piazza Duomo a Milano il 5 luglio 2025

Oltre ad offrire una formazione musicale a persone poco abbienti, il Coro vuole avere anche uno scopo solidale: durante i concerti vengono, infatti, raccolti fondi destinati a varie associazioni benefiche che operano sia a livello locale che nazionale, come ad esempio la “Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica”, “Il tempo per l’oro” (Associazione di genitori di bambini affetti da autismo) e l’Associazione Onlus “Una goccia nell’Oceano”.

Musicisti:

Maria Gabriella Vernucci (tastiera)

Carmine Viscido (basso)

Emilio Mirra (percussioni)

Dirige il Coro Marinella Miceli