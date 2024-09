A Sapri aperte le iscrizioni al Club Napoli intitolato ad Emanuele Melillo

Non solo un modo per tifare assieme e condividere momenti ed emozioni della propria squadra del cuore ma anche un’occasione per contribuire fattivamente assieme ad enti ed associazioni locali per iniziative che contribuiscano al miglioramento della società civile ed anche alla promozione della cultura nel territorio.

Club Napoli Sapri: al via le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per aderire al Club Napoli “Sapri – Emanuele Melillo”, che si propone di essere un punto di riferimento per i numerosi supporters della squadra azzurra.

L’associazione sportiva e cultura è dedicata, appunto, ad Emanuele Melillo: si tratta di un giovane tifoso partenopeo tragicamente scomparso il 22 luglio del 2021 a Marina Grande di Capri a causa di un incidente mentre guidava un minibus dell’azienda per cui lavorava.

Il direttivo del Club è composto da Palmira Congiusti che ricopre la carica di presidente, dal vicepresidente segretario Giovanni Schettini, dal vicepresidente addetto alle pubbliche relazioni Nazzareno Melillo, dal tesoriere Michele Amiranda, dal cassiere Stefano Iasevoli, dall’addetto stampa Vito Sansone, dall’addetto social Beniamino Barra, dal delegato under 30 e soci junior Felice Del Duca, dal delegato ai rapporti con i soci Federico D’Agostino e dai consiglieri Alessandro Quintieri, Gianfranco Citera, Vincenzo Di Nicuolo e Lucia Cariello.

Come iscriversi

Per tutte le info e per ricevere le domande di iscrizione come socio ordinario e come socio junior del Club si può scrivere un’e-mail a clubnapolisapri@gmail.com oppure iscrivendosi al gruppo pubblico di Facebook “CLUB NAPOLI SAPRI”.