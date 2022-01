Sapri, morte di Emanuele Melillo: 6 indagati

La Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati nell’ambito degli accertamenti sulla morte di Emanuele Melillo, l’autista 32enne deceduto il 22 luglio 2021 nel grave incidente stradale avvenuto a Marina Grande che ha provocato anche 23 feriti.

Come riferisce l’Ansa, si tratta di quattro funzionari responsabili dei dipartimenti viabilità della città metropolitana di Napoli, dell’amministratore della società di trasporto caprese ATC e di un medico.

Nei loro confronti vengono ipotizzati, a vario titolo, i reati di disastro colposo, omicidio stradale e lesioni stradali multiple. Il prossimo 24 febbraio verrà conferito l’incarico a un consulente della Procura che darà così inizio all’incidente probatorio sul bus precipitato e sulla documentazione finora raccolta dagli inquirenti.

La tragedia di verificatasi sull’isola di Capri ha colpito direttamente anche la città di Sapri: Emanuele Melillo, infatti, è figlio di un cittadino saprese, Nazzareno Melillo, conosciuto in città come uno degli ex dirigenti del Sapri Calcio degli anni d’oro.

Il 32enne era il terzo figlio avuto dal primo matrimonio del professionista originario di Napoli, che successivamente si è spostato con una saprese.