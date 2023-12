A Sanza ritorna il premio “Mentes”: appuntamento all’antico monastero di Salemme

E’ la serata più attesa dalla comunità che si ritrova per omaggiare i suoi talenti, il sacrificio, l’esempio virtuoso da seguire. E’ la serata che consegna alla comunità il valore ed il significato della gratitudine. Il Premio Mentes 2023 sarà consegnato domani sera presso la sala conferenze del CEA, presso l’antico monastero di Salemme, in una cerimonia che vuole raccontare alle giovani generazioni l’importanza dell’impegno e l’abnegazione al lavoro. A coloro che con il loro impegno quotidiano hanno costruito ed immaginato il futuro delle loro famiglie, della comunità intera. A quei giovani che con l’impegno durante il ciclo di studi hanno ottenuto risultati straordinari, auspicio di grandi traguardi ancora da raggiungere. L’amministrazione comunale di Sanza per questa edizione riconosce il Premio Mentes alla Carriera ad un imprenditore visionario che ha segnato con la sua maestria ed il suo ingegno la storia dell’imprenditoria artigianale in tutto il Mezzogiorno.

Un imprenditore visionario dell’imprenditoria del Mezzogiorno

Il signor Francesco Laveglia, “Pisciotto” che, da giovanissimo, emigrato in Toscana, imparò l’arte della lavorazione delle calzature e a metà degli anni ’70 ritornato a Sanza, portò con se la maestria di un lavoro trasferito poi a decine di altri lavoratori, nati nella sua impresa, lo storico “Calzaturificio Foemina”. Nasce da quella intuizione, da quella grande sfida, l’arte della lavorazione calzaturiera che ancora attualmente caratterizza decine di piccole imprese artigiane che continuano a lavorare in diversi comuni del Cilento e Vallo di Diano.

Un esempio di abnegazione al lavoro

Un imprenditore straordinario, esempio di abnegazione al lavoro, di intraprendenza, di coraggio; di amore viscerale per la sua comunità. Premio Mentes per il lavoro alla signora Antonia Catania, “Za’ Ndunetta”, una vita dedita al lavoro ed alla famiglia. Un punto di riferimento per la comunità. La dolcezza ed il sorriso; il garbo e l’educazione per accogliere nei lustri trascorsi, tutti color che a Sanza si sono fermati nello storico Bar Pineta. Premio Mentes al giovane e talentuoso ingegnere Vito Citera; laureatosi con il massimo dei voti in Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Torino, attualmente tra i massimi esperti nell’integrazione e validazione di sistemi applicati all’industria automobilistica; tra i quadri dirigenti della Exida Company, azienda leader mondiale con sedi in Germany; in Italia, in Israel; in Gran Bretagna; negli Stati Uniti; a Shanghai ed in Korea.

I giovani premiati

Premio Mentes per gli eccellenti risultati scolatici ottenuti, diploma con il massimo dei voti nell’anno scolastico 2022-2023, ai giovani: Alessandra Murlo; Maria Neve Citera; Deborah Antonucci; Giusi Laveglia; Sonia Laveglia; Miriam Citera; Antero Lomonte.

La cerimonia di consegna del Premio Mentes 2023 sarà preceduta da un momento di confronto con gli interventi di: Francesco De Masi; Consigliere comunale con delega al Commercio; il Consigliere delegato alla Cultura, Marisa Vitolo; l’imprenditrice Antonella Confuorto; Il Consigliere regionale Corrado Matera; il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito.

L’evento si terrà a partire dalle ore 18.00 di giovedì 28 dicembre presso la sala conferenze del CEA, in località Salemme a Sanza.