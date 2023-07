A Sant’Arsenio ritorna la musica da camera. Appuntamento con il concerto “L’Austriaco Italiano” .Domenica 6 agosto, alle 21:00, nella Chiesa della Santissima Annunziata di Sant’Arsenio, avrà luogo il concerto convegno “L’Austriaco Italiano” Mozart in Italia e l’Italia in Mozart a cura del musicologo Luigi Coiro. Dopo quattro anni di stop ritorna nella splendida cornice barocca della chiesa dell’Annunziata la Musica da Camera, con un concerto del Quartetto “Diana” che vede Chiara Scucces al flauto, Ivan Cocchia al violino, Giuseppe Ambrosini e Giuseppe Giuliano alla viola, Thomas Brian Rizzo al violoncello e Diego di Guida all’oboe.

Le dichiarazioni del maestro Giuseppe Giuliano

“È per me un grandissimo onore ospitare musicisti di rilievo internazionale – ha detto il maestro Giuseppe Giuliano- e ringrazio vivamente il Sindaco Donato Pica , i consiglieri comunali Luigi Biscotti e Vincenzo Forte i quali hanno abbracciato sin dal primo momento il progetto e l’amministrazione comunale tutta per il sostegno. Il Parroco Don Angelo Fiasco per la concessione della Cappella”.

Un folto calendario artistico per Sant’Arsenio

Nei giorni scorsi a Sant’Arsenio si è tenuta anche una rievocazione storica intitolata “Il Brigante Tittariello”, diretta dal maestro Giancarlo Guercio. Sant’Aresenio ha, dunque, deciso di puntare forte sulle manifestazioni culturali per valorizzare la propria estate, dalla storia locale a Mozart.