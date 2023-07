Tragedia a Sant’Arsenio: il sindaco proclama lutto cittadino per la giovane Francesca e la bimba che portava in grembo

Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, si unisce al dolore della famiglia di Francesca Calandriello, la giovane mamma tragicamente deceduta insieme alla piccola che portava in grembo in un terribile incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Sant’Arsenio. “Si tratta di una tragedia che ha colpito profondamente la comunità di Sant’Arsenio e di Sassano, il paese natale di Francesca Cardiello. A nome dell’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio, desidero esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia della giovane, al sindaco Domenico Rubino e all’intera comunità di Sassano”.

Due comunità a lutto

Questo ennesimo incidente stradale ha strappato via una giovane vita, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile per la sua famiglia, gli amici e l’intera comunità. È particolarmente doloroso che l’incidente sia avvenuto proprio durante l’ottavo anniversario della morte del consigliere comunale di Sant’Arsenio, Nicola Costa.

“Per onorare il profondo lutto che la nostra comunità sta vivendo”, ha dichiarato il sindaco Donato Pica nel giorno dei funerali, “verrà proclamato il lutto cittadino”.

Un profondo momento di dolore

La perdita di una giovane vita in circostanze così tragiche richiama l’urgenza di migliorare la sicurezza stradale e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di guidare in modo responsabile. È necessario che tutti ci impegniamo affinché tragedie come queste diventino sempre più rare e che le strade diventino luoghi più sicuri per tutti.

In questo momento di profondo dolore, la comunità di Sant’Arsenio si stringe intorno alla famiglia di Francesca Calandriello, offrendo il proprio sostegno e la propria solidarietà.