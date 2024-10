A Santa Maria di Castellabate una due giorni dedicata al cioccolato artigianale

Proseguono le manifestazioni organizzate dal Comune di Castellabate nel ricco calendario di eventi che si prolungherà fino al mese di dicembre. Nel weekend dal 25 al 27 ottobre, nella centralissima Piazza Lucia nella frazione di Santa Maria, arriva una tre giorni all’insegna della fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia con “Choco Italia in Tour”.

Il programma del Choco Italia in Tour

Dal mattino fino a tarda sera, sono diversi gli appuntamenti in programma da non perdere per grandi e bambini. Spazio alla fabbrica culturale del cioccolato artigianale che ripercorre la storia, le origini del cacao e le fasi di produzione, fino all’attesa esperienza di diventare cioccolatiere per un giorno, alla scoperta dei segreti del mestiere e la realizzazione di una propria tavoletta personalizzata.

Non mancano laboratori divertenti ed originali, teatri e soprattutto grandi bontà da gustare. Il tutto è accompagnato dall’intrattenimento sul corso “Matarazzo” a cura delle associazioni del territorio.

Le parole degli amministratori

“Dopo un’estate intensa di eventi di successo, Castellabate non si ferma. Abbiamo voluto scommettere su una manifestazione di questo tipo nel mese di ottobre, in pieno autunno, per attrarre visitatori anche fuori stagione. La fiera del cioccolato è un appuntamento rivolto a tutti, famiglie e più giovani. Tre giorni caratterizzati da tantissime iniziative, prelibatezze da gustare e attività esperienziali”, sottolinea il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo

“La fiera del cioccolato artigianale è una novità per il nostro territorio e ci auspichiamo abbia il successo che merita. Il weekend vede anche l’attiva partecipazione delle associazioni del territorio, desiderose di contribuire a vivacizzare le giornate che avranno delle ricadute positive sul settore del commercio locale. Una proficua sinergia per la crescita turistica di Castellabate”, dichiara l’Assessore con delega al Commercio, Nicoletta Guariglia.