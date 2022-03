Il Campione del Mondo di Pasticceria, Matteo Cutolo, a Paestum

Sarà il Campione del Mondo di Pasticceria, Matteo Cutolo, a guidare mercoledì 16 marzo 2022 un team di maestri pasticceri campani afferenti alla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria durante i laboratori dedicati all’Arte Bianca, previsti nel ricco cartellone di HoReCoast.



Il miglior pasticciere del mondo, nonché vice presidente FIPGC, autore tra l’altro del libro “La dolce sfida Mondiale” in cui ha racconta la sua avventura, alle ore 10.00 del 16 marzo 2022 aprirà gli appuntamenti dedicati al mondo pasticceria (Arte Bianca Lab – Centro Congressi Hotel Ariston) con il laboratorio “La ricotta e pere a modo mio”. Dopo di lui, e fino al termine dei lavori previsto per le ore 18.00, altri maestri pasticceri della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria si alterneranno nella realizzazione di dolci creazioni.



Saranno protagonisti dell’VIII edizione di HoReCoast, infatti, anche: Domenico e Antonio Manfredi (Delegato provinciale di Salerno ed Equipe Eccellenze Italiane) con il laboratorio “Peace artistica in pastigliaggio con dessert al piatto”; Palmiro Russo (Delegato provinciale di Napoli ed Equipe Eccellenze Italiane) con il laboratorio “Il cioccolato che passione”; Raffaele Romano (Delegato provinciale Avellino ed Equipe Eccellenze Italiane) con il laboratorio “San Giuseppe alle porte con le sue zeppole…”; Oriana Capuano (Responsabile regionale del Cake Design ed Equipe Eccellenze Italiane) con “Il modelling …. un’arte da interpretare”. Inoltre, durante la giornata sono previste anche altre esibizioni di cake design.



HoReCoast

Giunta all’ottava edizione, la fiera evento HoReCoast rivolta a professionisti e operatori Ho.Re.Ca. e dedicata alla scoperta dei futuri trend del mondo della ristorazione, quest’anno torna in presenza a Paestum (Sa), forte dei risultati raggiunti negli anni precedenti che la stanno ponendo come l’appuntamento di riferimento nel Sud Italia per il mondo Ho.Re.Ca.



Anche quest’anno il programma è fitto e interessante, ricco di laboratori, workshop, show cooking e convegni, con il sostegno di tutte le importanti associazioni di categoria, nonché l’intervento di importanti chef e pasticcieri (consultabile da qui https://www.horecoast.it/programma/). La manifestazione si terrà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e anti Covid 19 (obbligo di Green Pass rafforzato) all’Hotel Ariston di Capaccio Paestum (SA). Il 16 e il 17 marzo 2022 sono previsti workshop, show cooking, laboratori, conferenze, eventi live e di formazione sui mondi food e Ho.Re.Ca. e spazi espositivi di oltre 100 aziende nazionali e internazionali (consultabili da qui https://www.horecoast.it/aziende/); il 18 marzo in programma esclusivamente il convegno dedicato alle classi V degli Istituti Alberghieri dal titolo “HoReCoast Student”.



Per partecipare agli eventi in programma è necessaria la prenotazione gratuita attraverso il sito https://www.horecoast.it/registrati/, così da saltare la fila all’ingresso.

Scarica l'app di InfoCilento, disponibile gratis per Android e iOS