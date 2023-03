A Sala Consilina si parla degli effetti dello spopolamento nelle aree interne sui paesaggi rurali ed urbani

Il fenomeno dello spopolamento delle aree interne sta avendo un impatto significativo sul paesaggio rurale ed urbano di molte regioni italiane.

Per discutere di questo tema, l’Osservatorio Europeo del Paesaggio ha organizzato un convegno in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno, Legambiente e con il Patrocinio della Provincia di Salerno.

L’appuntamento

L’evento si terrà oggi, alle 16.30, presso l’aula magna del Plesso Scolastico di Via Matteotti a Sala Consilina. Dopo l’introduzione ai lavori da parte del Presidente dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio, Angelo Paladino, interverranno importanti personalità del settore, tra cui il Sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Raffaele Tarateta, il Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno, Pasquale Caprio, il responsabile nazionale di Legambiente, Michele Buonomo, il Professore Ordinario di Architettura del Paesaggio, Vito Cappiello, e il Consigliere Regionale Tommaso Pellegrino. Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri.

Le finalità

L’evento rappresenta un’occasione importante per discutere degli effetti dello spopolamento sul paesaggio rurale ed urbano e per trovare soluzioni innovative per affrontare questa problematica. Inoltre, ai partecipanti iscritti all’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti verranno riconosciuti crediti formativi, rendendo l’incontro non solo un’opportunità di confronto e di scambio, ma anche un’occasione di formazione professionale.