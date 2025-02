A Roscigno l’incontro con Massimiliano Latorre, Marò sequestrato in India | VIDEO

Auditorium “Michele Albanese” gremito a Roscigno per l’arrivo di Massimiliano Latorre che ha presentato il suo libro “Il sequestro del Marò“. Latorre, Luogotenente della Marina Militare Italiana, arrestato in India nel 2012 insieme al collega Salvatore Girone, ha vissuto in prima persona una delle vicende giudiziarie più complesse del panorama internazionale.

L’evento

L’evento ha visto la partecipazione di importanti personalità istituzionali, tra le quali il senatore Maurizio Gasparri, collegatosi in videochiamata per portare i suoi saluti e presenti in sala il sindaco di Roscigno Pino Palmieri, l’avvocato Gerardo Fariello, il presidente della Fondazione Monte Pruno Michele Albanese, il direttore della fondazione, Antonio Mastrandrea e il provveditore agli studi di Salerno Mimì Minella. All’incontro hanno preso parte anche gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Parmenide” di Roccadaspide, nello specifico le classi del quarto e del quinto anno delle scuole superiori, accompagnate dalla dirigente, Rita Brenca e dai docenti.

Ai microfoni di InfoCilento, a raccontare la sua travagliata esperienza umana, professionale e giudiziaria, il luogotenente Latorre che ha lasciato anche un messaggio di speranza ai giovani invitandoli ad avere sempre fiducia nelle istituzioni, il Provveditore agli Studi di Salerno, Mimì Minella e il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri.