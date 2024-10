A Postiglione visite senologiche con lo scienziato Giovanni Corso

Una mattinata con visite senologiche gratuite, quella che venerdì 8 novembre 2024 a partire dalle ore 9 e fino alle ore 12.30, vedrà il centro medico di Postiglione, ospitare lo scienziato di fama mondiale e medico oncologo campano dell’Istituto Oncologico Europeo di Milano, Giovanni Corso, nel comune alburnino.

L’iniziativa

Un evento di prevenzione del tumore mammario, organizzato dal Comune di Postiglione e dal Comune di Palomonte, in collaborazione con l’oratorio parrocchiale Maria SS del Carmelo e con il Centro Sistema Accoglienza Integrata, che vedrà come prima tappa 2024 il territorio postiglionese l’8 novembre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e come seconda tappa nel 2025, quest’ultima con data da definire, il territorio palomontese.

Chi è il dottore Giovanni Corso

Chirurgo senologo e oncologo presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, presidente dell’European Cancer Prevention Organization e membro della commissione nazionale del Miur per la valutazione della Ricerca in tutte le università d’Italia in ambito medico scientifico, Giovanni Corso è annoverato tra i migliori ricercatori e scienziati del mondo nel campo medico scientifico.

“Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro territorio un medico e scienziato di fama mondiale che gratuitamente metterà a disposizione la sua professionalità per visitare le donne del nostro territorio – spiegano il sindaco del comune di Postiglione Carmine Cennamo e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Palomonte, Anna Annunziata Massa. – Fare prevenzione è fondamentale per diagnosticare e intervenire in tempo sull’insorgenza della malattia tumorale al seno. L’obiettivo della collaborazione in tema di diffusione della cultura della prevenzione tra i due Comuni – spiegano dai comuni di Postiglione e Palomonte – nasce proprio dalla finalità di raggiungere e aiutare il maggiore numero di donne possibili affinché la prevenzione del tumore mammario diventi uno stile di vita. La prevenzione- concludono il sindaco Cennamo e l’assessore Massa- può salvare la vita”.