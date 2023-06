A Polla ritorna la terza edizione di “Incontri in biblioteca”: dai mondiali del ’90 a Bruscolotti alle storie per bambini

Tutto è pronto per la terza edizione della Rassegna culturale “Incontri in Biblioteca” a Polla. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Polla e dal Comune di Polla, in collaborazione con l’associazione Voltapagina.

La rassegna si propone di promuovere la lettura e è stata fortemente voluta dal Presidente del Consiglio Comunale di Polla, dopo la stipula del Patto locale per la Lettura e la realizzazione del Progetto Città che legge.

Ecco gli appuntamenti

Sono stati definiti i primi otto incontri della rassegna, che si terranno dal 16 giugno agli inizi di settembre. Durante il periodo estivo, verranno organizzati ulteriori incontri, attualmente in fase di programmazione. Sarà un’estate dedicata al confronto e al dialogo, attraverso parole scritte, narrate e raccontate, con esperienze di uomini e donne e tematiche di ampio respiro.

La rassegna si svolgerà presso i Giardini della Biblioteca Comunale “Prof. Vincenzo Curcio” di Polla, un luogo culturale di grande importanza, attivo durante tutto l’anno e punto di riferimento per molte famiglie, ragazzi e studenti.

Si darà il via il prossimo 16 giugno alle ore 18:30 con la Presentazione del libro “Da Incapaci a Disabili” di Ileana Del Bagno. Il 25 giugno seguirà la presentazione del Saggio Monografico “Viaggio nel tempo col Tanagro” di Vitantonio Capozzi.

Gli incontri di luglio e agosto

Il 1 luglio sarà la volta di Simona Frasca, autrice e giornalista, che con il suo libro “Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio” ha riscoperto la storia dei fratelli che hanno rivoluzionato il mondo “pirata” della musica, da cui è stato tratto anche un film omonimo. Il 14 luglio è prevista la presentazione del libro “Ruote 96 bis” di Giovanni Bracco, giornalista del Sole 24 Ore e poeta.

Durante i mesi di agosto e settembre si terranno altri incontri con autori come Corrado De Rosa e Filippo Trotta della Fondazione “Alfonso Gatto” di Salerno, il giallista Nicola Oddati, Rosario Bianco con la storia di Bruscolotti e la scrittrice per bambini Felicia Leone.