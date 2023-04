A Novi Velia braccio di ferro tra Adriano De Vita e Donato Maiese. Passo di lato di Maria Ricchiuti, fuori il vice sindaco

Ha mantenuto lo stretto riserbo sulla sua candidatura fino all’ultimo secondo, ma Maria Ricchiuti, in cuor suo, aveva già scelto: un passo di lato per consentire un ricambio di leadership alle prossime amministrative. Una nuova squadra che, senz’altro, continuerà a sostenere, seppure al di fuori della compagine di aspiranti consiglieri della lista Battiti per Novi.

Il vicesindaco Ricchiuti fuori dalla lista

Sarà dunque battaglia tra l’attuale sindaco Adriano De Vita, candidato al secondo mandato elettivo, e Donato Maiese, già all’opposizione. Il primo, sotto il simbolo La Colomba, conferma quasi tutti i consiglieri: eclatante, la fuoriuscita del suo vice, Matteo Ricchiuti, che non correrà né nella lista del primo cittadino, né in altra formazione. Assente pure Antonio Tortorella, in lizza nella passata tornata elettorale del 2018. All’interno della squadra di Adriano De Vita sono dunque 2 i nomi nuovi: Orlando Romanelli e Giancarlo De Vita.

Maria Ricchiuti rinuncia: “garantiamo il rinnovamento”

L’ex sindaca Maria Ricchiuti ha fatto sapere che la scelta di farsi da parte, sia come candidata alla testa del comune che come consigliere, è stata molto meditata e consapevole: “è necessario dare l’esempio di come sia possibile fare politica anche semplicemente dando una mano, garantendo, così, il giusto ricambio di leadership e la formazione di una classe politica nuova”.

Donato Maiese vs Adriano De Vita

Già consigliere di minoranza, Donato Maiese, negli ultimi mesi ha condotto una feroce opposizione all’attuale amministrazione: critiche a pioggia sulla perdita di alcuni finanziamenti utili alla comunità, l’accordo con il Consac, a cui andrà la gestione del servizio di depurazione, lo stato di stallo in cui verte il comune. Di contro Adriano De Vita, ha sempre rivendicato sforzi immani per risollevare il bilancio comunale, gestendo un lavoro complesso con un organico insufficiente e per ammortizzare le spese delle macchina amministrativa, senza intaccare i bilanci famigliari, cercando soluzioni efficaci come l’accordo con Consac Gestioni Idriche. Clicca qui per tutte le liste.