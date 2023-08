A Montesano si inaugura la Sala permanente del “Paniere delle Tipicità”

Si terrà, domani, martedì 8 agosto, alle ore 11.00, presso lo storico Palazzo Comunale Gerbasio, in via Roma di Montesano Sulla Marcellana, l’inaugurazione della Sala permanente del Paniere delle Tipicità.

Tutti i prodotti e relative aziende del posto che finora hanno chiesto ed ottenuto il marchio DECO verranno messe, in maniera definitiva e tutto l’anno, in mostra presso la suggestiva sala frantoio di Palazzo Gerbasio, riallestita per la presente iniziativa.

La Sala del Paniere delle Tipicità di Montesano consentirà una promozione costante e continuativa dei prodotti DECO con esposizione, contatti, informazioni e tutto quanto possa essere utile per far conoscere le specificità della terra e delle produzioni montesanesi.

Il programma

Sarà visitabile di fronte al museo e durante il programmato percorso nel centro storico. Prossimo step l’utilizzo della cucina e delle sale del Palazzo al piano superiore per valorizzare, grazie anche all’abilità dei nostri ristoratori, proprio i prodotti tipici. Per l’inaugurazione di martedì saranno ospiti, per la prima visita a Montesano Sulla Marcellana, il Presidente del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano ed Alburni Giuseppe Coccorullo, il Direttore del Museo Giuseppe Aromando e i vari rappresentanti delle aziende a marchio DECO (Denominazione di origine comunale).

Una suggestiva visita a Palazzo Gerbasio

Inoltre, dopo il taglio del nastro, si terrà una visita dell’intero Palazzo Gerbasio che in questi giorni, grazie anche ai volontari dell’ultimo progetto di Servizio Civile Nazionale, è stato riammobiliato con del mobilio donato da montesanesi e con alcune porcellane e ceramiche dalla Collezione Mazziotti Di Celso, che ogni giorno prende più forma e realtà.