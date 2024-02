A Magliano Vetere uno screening dell’udito gratuito: ecco quando

Il Comune di Magliano Vetere, guidato dal sindaco Adriano Piano, ha organizzato per i giorni 13 e 14 febbraio, dalle 10:30-12:30 e dalle 15:00-18:00, presso Palazzo Lombardi, una giornata dedicata all’importanza della prevenzione.

Visite gratuite per l’udito

In questi due giorni sarà possibile effettuare controlli gratuiti dell’udito con audiometrista che comprende un esame otoscopico, esame audiometrico totale, via aerea e via ossea, esame audiometrico totale. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi presso il Comune di Magliano Vetere, alla Dott.ssa Chiara Santangelo, entro il 10.02.2024.

La situazione uditiva in Italia

Secondo l’ultimo report sui numeri relativi alla sordità in Italia (Eurotrack 2018), sono 7 milioni le persone con problemi di udito, ovvero l’11,7% della popolazione. Se guardiamo alla fascia d’età più colpita, quella tra gli over 65, una persona su 3 convive con un problema di udito, e solo il 25% di chi ne ha realmente bisogno e che potrebbe vivere una vita più piena, indossa gli apparecchi acustici. Questo nonostante l’87% degli utilizzatori di apparecchi acustici si dichiari soddisfatto della propria scelta e che la qualità della vita è migliorata grazie ai dispositivi per l’udito.

In Italia, come in altri aspetti del nostro Paese, viviamo dei continui paradossi. Nonostante ci sia l’aiuto da parte del Sistema Sanitario Nazionale, sotto forma di contributo economico, questo non è sufficiente a garantire un udito ritrovato per tutti. Questo perché accedere a questo contributo non è consentito a tutte le persone con problemi di udito. Infatti dipende dal tuo livello di perdita uditiva, che se non è grave, difficilmente ti permetterà di ricevere un aiuto economico.

Questo è un problema, che in tanti tendono a nascondere. L’udito peggiora negli anni, con gradualità. È una malattia silente, nel senso che difficilmente si fa notare ai primi sintomi. Lasciare che la situazione peggiori, arrivando fino a un udito deteriorato, non è una soluzione. È un grosso problema. Che sarà difficile da risolvere. Non impossibile (anche se per alcuni purtroppo lo sarà).