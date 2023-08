A Laurino il Fario del Duca: una rievocazione storica tra Folklore e tradizione

Il 16 agosto a Laurino torna la Fario del Duca: un evento unico nel suo genere, che riporta indietro nel tempo i partecipanti in un’atmosfera intrisa di storia, folklore e passione per le tradizioni locali. Questa manifestazione è stata riscoperta e rivitalizzata negli ultimi anni con l’obiettivo di tramandare alle generazioni future la ricca cultura e il patrimonio dell’antico ducato. Il programma del 16 agosto prevede una giornata intensa di attività culturali, spettacoli e divertimento per tutti. La Piazza Agostino Magliani sarà il cuore pulsante della manifestazione, con la Fiera storica di San Rocco dedicata all’enogastronomia e all’artigianato locale, dove esperti artigiani esporranno le loro creazioni tradizionali.

Storia e gastronomia

Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare le prelibatezze della cucina tipica del Cilento, con piatti preparati secondo le ricette tramandate di generazione in generazione. Il profumo dei sapori autentici riempirà l’aria e farà vivere ai presenti un’esperienza culinaria indimenticabile.

La Fario del Duca non sarebbe completa senza l’evento principale, il corteo storico con la partecipazione di Zeudi di Palma, Miss Italia 2021, e l’assalto al Castello con lo spettacolo dei pistonieri Santa Maria del Rovo di Cava dei Tirreni.

L’evento

La Fario del Duca rappresenta un’opportunità straordinaria per i visitatori di immergersi nelle tradizioni secolari del Cilento, scoprendo un patrimonio culturale di inestimabile valore.