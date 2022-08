Successo per il “Bivacco Pisacane” a Sapri, oggi il gran finale

Grande successo, ieri sera, nel Giardino dell’Acqua di Santa Croce a Sapri per il “Bivacco Pisacane”, rimandato la settimana scorsa causa maltempo, con la musica popolare dei PopolAnima, la danza, il fuoco e gli antichi rituali di Hamza – Ritual ed i sapori e gli odori dei prodotti tipici di “Terre del Bussento, un mix tra cultura, storia ed intrattenimento per questo scorcio di fine estate.

E’ in programma per oggi il gran finale del Pisacane 2022. A partire dalle 19:30 il corteo storico con Carlo Pisacane che verrà interpretato dal sindaco di Sapri Antonio Gentile mentre a vestire i panni della Spigolatrice sarà la giovanissima saprese Federica Barra, fresca vincitrice del concorso “Spigolatrice 2022”.

Il tutto con la partecipazione dei Pistonieri Santa Maria del Rovo di Cava de’Tirreni, del Concerto Bandistico Città di Sapri “M°Antonio Talamini”, del Gruppo Folkloristico “Raffele Viviani”, del Gruppo Storico “Pisacane Città di Sapri” a cura della Pro Loco Sapri e del Gruppo Storico Junior “Associazione Ates Sapri”.​

Dalle ore 22:00 in poi, in località Brizzi, si terrà la rappresentazione de “Lo Sbarco”, a cura dell’Associazione Artisti Cilentani per la regia di Alina di Polito, con le scenografie di Paolo Caggiano e Francesco Franco e la direzione artistica ed organizzativa di Matteo Martino.