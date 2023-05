A Castellabate pronto un super weekend: “Memories 2000”, “Lungomare Vivo” e la gastronomia di “rezze e prelibatezze”

Si sta preparando una domenica di grandi eventi a Castellabate. Dopo che il maltempo ha rovinato i piani delle ultime settimane, ora si fa sul serio. Domenica 28 maggio, sul Lungomare Pepi, a Punta dell’Inferno, si terrà una giornata ricca di iniziative: da Lungomare Vivo, alla manifestazione “rezze e prelibatezze”, passando per il gran finale con “Memories 200”.

“Lungomare Vivo”

Dopo il grande successo dello scorso anno, ritornano, a gran richiesta, le giornate dedicate al “Lungomare Vivo”. L’evento, organizzato dal Comune di Castellabate, è finalizzato a far godere dello splendido litorale costiero del paese, attraverso spettacoli, arte e intrattenimento. A partire dalle ore 17, ci sarà la possibilità di perdersi tra i mercatini dell’artigianato, facendo divertire i propri bambini con giochi d’animazione. Il tutto a pochi passi dal mare. L’Associazione Punta dell’Inferno, non farà mancare il buon cibo con l’iniziativa “rezze e prelibatezze” durante la quale poter gustare i prodotti tipici della tradizione marinara di Castellabate. I proventi saranno utilizzati per l’acquisto di un defibrillatore ad uso pubblico da installare in loco.

“Memories 2000”

Sulla scia del tormentone del momento, “Nostalgia 90”, il lungomare Pepi, si animerà di musica e balli scatenati con “Memories 2000”. Per la prima volta nel Cilento, un format tutto nuovo che farà divertire grandi e piccoli. L’appuntamento è a partire dalle ore 21. Le canzoni che hanno caratterizzato questi ultimi anni faranno da colonna sonora conclusiva ad una giornata piena di relax e voglia di stare insieme. Un anticipo dell’estate che arriverà.