A Castelcivita cresce l’attesa per la 32esima “Sagra del Fungo Porcino”

Grande attesa a Castelcivita per la “Sagra del Fungo Porcino” che, puntualmente, registra un numero altissimo di visitatori sia per l’offerta artistica, sia per l’eccellente qualità dei piatti proposti che esaltano i prodotti tipici del territorio e l’ingrediente principe dell’evento: il fungo porcino. L’evento si terrà il 28 e il 29 settembre 2024 e coinvolgerà tutte le vie del centro storico, ma il clima di festa inizierà già questa sera, 27 settembre, con il grande concerto, ad accesso gratuito, di Franco Ricciardi e con gli stand di Piazzale Maucione che rimarranno aperti.

Le novità 2024

Tante le novità di quest’anno: primo fra tutti è che la “Sagra del Fungo Porcino” è stata inserita nella lista degli eventi tipici della Regione Campania, un traguardo importante che conferma la grande qualità dell’evento. Domenica, 29 settembre, la Sagra rimarrà aperta anche a pranzo.

Grande impegno da parte della Pro Loco di Castelcivita, presieduta da Rosario Cantalupo e vicepresieduta da Fabiano Madaio, per garantire un evento capace di soddisfare le esigenze di grandi e piccini e di soddisfare tutti i palati. Tutte le strade della “Sagra del Fungo Porcino”, giunta alla sua trentaduesima edizione, offriranno atmosfere uniche e suggestive con tanto floklore, musica e intrattenimento. Si tratta di un evento storico per gli Alburni, un evento a cui sarà impossibile mancare.