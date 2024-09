Castelcivita: traguardi importanti per la Sagra del fungo porcino e per la festa della patata di montagna

Due belle novità per i due eventi tipici di Castelcivita: la Sagra del Fungo Porcino è stata riconosciuta come “Sagra tipica della Regione Campania” e inserita nel calendario regionale delle sagre e delle feste, calendario in cui è stata inserita anche la “Festa della Patata di Montagna”.

Traguardi importanti per i due eventi che mettono in luce i prodotti d’eccellenza del territorio e che vantano una lunga storia: la Sagra del Fungo Porcino, che si terrà dal 27 al 29 settembre giungerà, quest’anno, alla sua trentaduesima edizione, mentre la Festa della Patata di Montagna, che si tiene verso la fine di ottobre, arriverà quest’anno alla sua tredicesima edizione.

A parlarne, ai microfoni di InfoCilento, il sindaco di Castelcivita, Antonio Forziati.