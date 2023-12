A Caselle in Pittari torna la seconda edizione del “Presepe Vivente” per le vie del centro storico del paese

In entrambi i giorni a partire dalle ore 17.00, per le vie del centro storico del paese di Caselle in Pittari si rivivrà la magia del Presepe. L’Associazione Amici dell’Ambiente, per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con il Comune di Caselle in Pittari e la Parrocchia della SS. Assunta, organizza la rievocazione della notte delle notti, la notte in cui Gesù bambino è nato nella grotta di Betlemme.

Nella serata del 23, a partire dalle ore 17:00, tra le vie del centro storico di Caselle, saranno allestite le antiche botteghe artigiane, saranno riprodotte scene di vita ormai passata e donne e uomini in abiti d’epoca, riprodurranno gesti, metteranno in funzione arnesi e faranno rivivere tanti utensili ormai dimenticati.

Il programma

I visitatori saranno accompagnati da guide che li introdurranno in questa magica atmosfera, permettendogli di vivere una notte dal sapore antico, carica di spiritualità e umanità. Nella serata del 24 dicembre, sempre a partire dalle 17.00, sarà possibile visitare i vicoli del centro storico allestiti e animati dallo spirito del presepe.

Alle ore 20:30 del 24 avrà vita il Sacro corteo del Presepe Vivente con l’arrivo della Madonna e San Giuseppe che attraverseranno per le vie del borgo fino ad arrivare alla Chiesa Madre SS Assunta, dove alle 23.30 sarà celebrata la Messa del Santo Natale, con la nascita di Gesù Bambino.

Il presepe si snoderà tra le vie del borgo

In entrambe le serate sarà possibile godere degli angoli più caratteristici del centro storico di caselle, venendo a stretto contatto con riproduzioni e allestimenti preparati ad hoc per l’occasione.