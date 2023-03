A Casal Velino si presenta il calendario eventi della Pro Loco: coinvolti operatori turistici e commercianti

Sabato 18 marzo, il neo direttivo della Pro Loco di Casal Velino presenterà alla cittadinanza il proprio calendario estivo. Sarà l’occasione anche per incontrare gli operatori turistici, i commercianti di cui esplicitamente è richiesta la partecipazione, fondamentale per ragionare su idee e sulla soluzione dei problemi che si vorranno sollevare.

La Pro Loco incontra la comunità

Presso la Sala Polifunzionale sul Porto di Marina di Casal Velino, dopo la presentazione dei vari eventi programmati per la stagione estiva, che cercheranno di animare anche le altre frazioni, sarà aperta una discussione con i convenuti.

All’ordine del giorno, i punti cruciali e strategici per migliorare l’offerta turistica. Massima attenzione alla soluzione dei problemi che saranno sollevati e collaborazione nel trovare nuove strategie condivise non solo migliorative del target turistico, ma anche per rendere più coeso il territorio comunale.

Sinergie territoriali

La Pro Loco spera nella partecipazione di quanti, a vario titolo, si occupano di turismo, ne vale della buona riuscita degli intenti e dell’impegno dell’ ente no profit. Il neo presidente Marco Penza, vent’anni appena, e i suoi collaboratori, insediatisi nel direttivo appena un paio di mesi fa, sembra avere le idee chiare sul da farsi: la sinergia con gli operatori turistici, i commercianti e soprattutto con l’amministrazione comunale, sono imprescindibili per continuare ad occuparsi del territorio.

Già a lavoro per organizzare i primi eventi nel mese di aprile e maggio, disponibili a collaborare per la buona riuscita di Nostalgia 90, l’evento musicale in calendario per il 9 di aprile, giorno di Pasqua, la Pro Loco di Casal Velino, si darà presto un nuovo info-point, pronto dare anche massima diffusione alle iniziative culturali e sociali del comune, durante tutte le stagioni dell’anno.