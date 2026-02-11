A Canale 5 riappare don John: «Sono un peccatore, la Chiesa faccia giustizia»

Don John Fredy Gutierrez Sanchez riappare pubblicamente per raccontare la sua verità. Dopo 3 anni il sacerdote d’origine colombiana ha scelto il programma di Canale 5, Dentro la Notizia, per parlare. Già nella puntata di ieri, attraverso una telefonata, aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, smentendo al contempo di aver convissuto con una donna.

Ora la scelta di metterci la faccia, di spiegare a quanti si stanno interessando al suo caso, cosa sia accaduto, soprattutto alla luce dell’avvio di un procedimento penale-amministrativo da parte del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Napoli.

Le parole di Don John Fredy Gutierrez Sanchez

«Come ho detto sempre ai miei parrocchiani sono un prete peccatore. La mia sparizione è maturata perché durante il mio ministero ho peccato, sono caduto in tentazione diverse volte e poi per la vergogna sono stato diversi mesi a Fatima perché avevo bisogno di ritrovare me stesso», ha esordito don John.

Poi, più nello specifico: «Non ho rispettato il sesto comandamento (Non commettere adulterio ndr), ho fatto male prima a me stesso».

La fuga

Ma perché è fuggito? Don John Fredy Gutierrez Sanchez risponde così: «Perché sentivo un peso dentro di me, non potevo continuare ad avere due piedi in una scarpa. Negli anni di sacerdozio ho dato tutto me stesso, sono andato in paesi dove nessuno voleva andare e ho messo in piedi tante chiese, tanti oratori».

Ma cosa ha fatto in questi due anni Don John? «Ho lavorato, facevo il custode nei supermercati». Dopo Fatima Don John è tornato a Napoli e ora chiede giustizia: «Chiedo che la chiesa faccia tutto ciò che è opportuno».