Don John rompe il silenzio a Dentro la Notizia: “Non sono scomparso, tornerò presto dai miei parrocchiani”

Il caso del parroco allontanatosi improvvisamente dalla propria comunità sembra aver raggiunto una svolta decisiva. Dopo due anni di assenza, Don John ha scelto i microfoni della trasmissione Dentro la Notizia, in onda su Canale 5 e condotta da Gianluigi Nuzzi, per rompere il silenzio e fare chiarezza sulla propria situazione personale.

Il contatto con la redazione e le prime rassicurazioni

Il sacerdote ha deciso di contattare direttamente un giornalista del team di Nuzzi per porre fine alle speculazioni che circondano la sua figura dalla data della scomparsa. L’obiettivo principale dell’intervento è stato quello di tranquillizzare la comunità e i fedeli preoccupati per le sue sorti. “Devo dire con molta serenità che non sono scomparso, che non sto male” ha dichiarato il prelato, smentendo le ipotesi più allarmanti circolate negli ultimi mesi.

Il percorso personale e la smentita sulla vita privata

Durante il colloquio, Don John ha mostrato un atteggiamento risoluto riguardo al periodo di assenza, definendolo come una fase necessaria che intende gestire con trasparenza. “Affronterò con molta serenità questo percorso” ha aggiunto, lasciando intendere la volontà di fare luce su ogni aspetto della sua vicenda.

Un punto centrale dell’intervista ha riguardato le voci su una possibile relazione sentimentale che avrebbe motivato l’allontanamento. Il sacerdote ha negato categoricamente ogni coinvolgimento di questo tipo, affermando con decisione: “Non ho mai convissuto con nessuna donna”.

Il messaggio ai fedeli e la promessa del ritorno

L’intervento televisivo si è concluso con un messaggio rivolto direttamente alla sua vecchia parrocchia. Nonostante i due anni di distanza, il legame con la comunità sembra non essersi interrotto del tutto. Il prete ha infatti espresso il desiderio di riprendere i contatti con i propri parrocchiani nel prossimo futuro, assicurando: “Presto tornerò dai miei parrocchiani”.