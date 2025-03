A Bologna inaugurato il Murales di Lucio Dalla realizzato dal salernitano Kotè

Lo scorso 4 marzo Lucio Dalla avrebbe compiuto 80 anni. La Fondazione Lucio Dalla ha voluto celebrare il compleanno dell’artista bolognese con un grande omaggio alla sua memoria e un dono alla sua città natale.

Il Murales dedicato a Lucio Dalla

Nella giornata di martedì è stato inaugurato il Murales “Felicità” che prende il nome dall’omonima canzone di Lucio Dalla, pubblicata nel 1988; è stato realizzato su una palazzina ACER di Via Fioravanti dal pittore e urban artist salernitano Antonio Cotecchia, in arte Kotè. All’inaugurazione erano presenti il Presidente della Fondazione Lucio Dalla, l’artista Koté e il Presidente dell’Associazione ShowLove MNT APS che, in collaborazione con il Quartiere Navile del Comune di Bologna, ha organizzato un evento a seguito dell’inaugurazione.

L’opera

L’opera, ispirata a un dipinto realizzato dallo stesso Kotè nel 2022, è una trasposizione su muro che rappresenta il volto del celebre cantautore circondato da una folla in cerca della felicità. È stato posizionato sulla targa anche un QR code che permette di ascoltare una traccia sonora creata dallo stesso Kotè, ispirata alla lavorazione dell’opera, offrendo così un’esperienza multisensoriale ai visitatori. Il grande Murale di Kotè ha, per Fondazione Lucio Dalla, anche un significato profondo, è un’immagine che non solo tiene viva la memoria di un grande artista, ma una porta che invita tutti ad entrare nel suo mondo per lasciarsi emozionare, ispirare, per trarre dall’enorme valore culturale e dall’energia che Lucio ha lasciato la forza e la voglia di esprimersi, di trovare la propria strada, di realizzare i propri sogni.

“Il Murale di Koté – spiegano Andrea Faccani, Daria Grazia e Stella Caracchirispettivamente Presidente, Vice Presidente e Consigliere della Fondazione Lucio Dalla – sottolinea il legame indissolubile tra Lucio e Bologna e consente di condividere con tutti e per sempre il suo ricordo. Lucio è figlio di Bologna e speriamo che l’immagine di Lucio, così bella e così evocativa cui Kotè ha dato vita con sensibilità e passione, susciti in tutti l’emozione che noi stessi abbiamo provato quando Antonio De Marco, Presidente di SHOWLove, insieme a Koté, ci ha presentato il progetto. Speriamo che la luce, l’energia e il calore del Murale arrivino sino a Lucio”.

L’artista

Kotè, è un artista poliedrico con un background nelle Belle Arti e un’esperienza nel mondo della pubblicità. Il suo stile fonde tecniche pittoriche tradizionali con influenze espressioniste, futuriste e pop. La sua produzione artistica esplora il concetto di “musicamento”, un’idea che collega arte visiva e sonorità, traducendo emozioni e timbri musicali in immagini. Lo scorso anno l’artista salernitano aveva colorato un altro quartiere di Salerno, con un murales a tema la libertà di espressione realizzato al Rione Pastena nella zona orientale.

Foto: gazzetta di bologna