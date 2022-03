Anche Agropoli ricorda Lucio Dalla a 10 anni dalla morte

Ricorre oggi, il decimo anniversario della morte del grande cantautore Lucio Dalla, morto il 1° Marzo del 2012. Al suo funerale tenutosi a Bologna, parteciparono circa 60mila persone. La notizia del suo decesso scosse tutta l’Italia e anche gli agropolesi, che il cantautore bolognese hanno potuto apprezzarlo più volte dal vivo.

Quando Lucio Dalla visitò Agropoli

Erano gli anni ’60, ’70 ed ’80 quando Agropoli era la città della movida; dove quasi ogni settimana i night, sempre affollatissimi, non esitavano ad ospitare grandi artisti italiani ed internazionali. Tra questi anche Lucio Dalla che tornò nella capitale del Cilento, per ben tre volte.

La prima nell’estate del 1966, quando l’artista emiliano presentò, presso il night “U Saracino”, la canzone “Pafff…bum” cantata anche a Sanremo e contenuta nel suo album d’esordio dal titolo “1999“; Dalla, che in quegli anni si accompagnava al gruppo musicale de “Gli idoli”, non godeva ancora della fama dei giorni nostri eppure la sua performance ad Agropoli fu un successo.

Il secondo incontro di Dalla con la cittadina Cilentana avvenne nel 1978. Nell’occasione fu Ernesto Apicella, pioniere delle radio libere e fondatore di Radio Cilento 1 ad intervistarlo; a pochi giorni dalla pubblicazione dell’LP “Come è profondo il mare”.

L’occasione fu il concorso musicale Cento Città R.C.A. la cui finale si tenne a Napoli. Tra i partecipanti a quella rassegna anche un cantate agropolese, Michele Della Torre, in arte Mike Pistone, che giunse in finale con la canzone Lilli.

Negli anni ’80 l’ultima apparizione di Lucio Dalla ad Agropoli.

Palcoscenico della sua esibizione questa volta fu il night “Il Covo dei Pirati”. In quest’occasione l’interprete bolognese aveva già raggiunto l’apice della sua celebrità e scelse Agropoli come tappa della sua tournée di presentazione dell’album Dalla contenente successi come Futura e Balla Balla Ballerino; era l’estate del 1980 e anche in quest’occasione il concerto fu di grande successo e la città poté notare la crescita artistica di un personaggio ormai pronto a diventare uno dei maggiori artisti musicali italiani.

Di questi importanti appuntamenti musicali oggi, non resta che il lontano ricordo di chi ebbe la fortuna di assistervi e qualche rara foto. Quelle che vi proponiamo, appartengono all’archivio fotografico di Ernesto Apicella.