Torna l’appuntamento con le “Domeniche al Museo”: alla scoperta dei tesori nascosti a Paestum e Velia

Anche nel 2025 continuano le iniziative alla scoperta delle meraviglie del passato. Grazie al progetto “Domenica al Museo“, promossa dal Ministero della Cultura, ogni prima domenica del mese l’ingresso ai musei statali e ai parchi archeologici è gratuito. Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio nel tempo e ammirare tesori inestimabili.

Ingresso gratuito per tutti

Un’opportunità per iniziare il nuovo anno immersi nelle aree archeologiche di Paestum e Velia e, al Museo, per visitare anche la nuova sezione recentemente riaperta “Paestum: dalla Città Romana a oggi”, intitolata all’archeologo Mario Torelli, che ripercorre la storia di Paestum dalla fondazione della colonia latina del 273 a.C. al Medioevo.

Entrambi i siti, accessibili a tutti, accolgono i visitatori dalle 8:30 alle 19:30, con l’ultimo ingresso consentito alle 18:30.

Le attività

A Paestum, alle ore 11:00 si terrà “Paestum del Grand Tour”. Si tratta di una visita guidata alla scoperta della nuova sezione del Museo, sulle tracce dei viaggiatori del Grand Tour, riscoprendo la storia di Poseidonia Paestum. Invece, alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, si potranno scoprire i depositi del Museo e i suoi tesori nascosti che risvegliano antiche leggende e che permettono di conoscere una delle sezioni più affascinanti del Museo intitolata “Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum”.

A Velia, alle ore 11.00, ci terrà “Velia e le sue divinità”, un viaggio alla scoperta delle divinità di Velia. Dalla maestosa Torre Angioina è possibile ammirare il tempio di Athena, la terrazza di Poseidone, il Crinale degli Dei e avvertire la sacralità che questi luoghi trasmettono ancora oggi. Alle ore 10:00, invece si potrà fare la passeggiata lungo il Crinale degli dei, il percorso archeo-paesaggistico che si snoda lungo le terrazze sacre di Velia, tra l’Acropoli e l’entroterra. Durante la passeggiata si potranno ammirare panorami e scorci unici di Velia, del suo mare e del suo territorio. Lungo il crinale, oltrepassando Porta Rosa, ci si immerge in un territorio inesplorato, vivace e ricco di storia.

Paestum e Velia on the road

Per domenica 5 gennaio è previsto il servizio navetta gratuita in partenza da Paestum a Velia e ritorno: un’occasione unica per ammirare la bellezza di due importanti città della Magna Grecia. Si parte alle ore 14:00 dal parcheggio Voza, nei pressi del bar Anna, a pochi passi dall’area archeologica. Lo stesso bus ripartirà da Velia alle ore 17:00 e vi riporterà a Paestum. Per usufruire del servizio è necessario ritirare il “ticket navetta” in biglietteria.

Per maggiori informazioni, prenotazioni e costi è possibile visitare il sito ufficiale.