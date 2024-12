Capodanno nei Parchi Archeologici di Paestum e Velia: ecco le attività in programma

Le festività natalizie si tingono di magia nei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, grazie a un ricco programma di eventi pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età. Fino al 6 gennaio, questi luoghi di straordinaria bellezza storica e culturale offrono un viaggio emozionante tra riti, miti e tradizioni del passato, in un’atmosfera unica che unisce storia, arte e meraviglia.

Ecco le attività

Tra le iniziative, visite guidate, laboratori creativi e attività didattiche ideali per famiglie e bambini, pensati per scoprire i segreti dell’arte e delle usanze degli antichi. Per gli amanti della musica, nella Sala dello Spazio Pubblico del Museo Archeologico di Paestum, si terranno concerti per arpa e con trio d’archi che aggiungeranno una nota di armonia al fascino del Natale.

Gli Appuntamenti del 29 Dicembre

Paestum

Poseidonia on Stage : dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, concerto con trio d’archi e letture dedicate all’antica Poseidonia presso il Museo Archeologico Nazionale.

: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, concerto con trio d’archi e letture dedicate all’antica Poseidonia presso il Museo Archeologico Nazionale. Visita Guidata e Laboratorio “Antiche Tradizioni”: alle 11:00, un percorso alla scoperta dei santuari meridionali.

Velia

Laboratorio Didattico “Telaio e Tessitura”: alle 11:00, un’attività interattiva che guiderà i partecipanti nella creazione della loro opera di fiber art, approfondendo le tecniche di tessitura antica.

Per facilitare gli spostamenti, sarà disponibile un servizio navetta gratuito tra Paestum e Velia.

Inizio anno tra la storia

Il nuovo anno si apre tra i tesori senza tempo del Museo Archeologico Nazionale di Paestum. Oltre alle esposizioni permanenti, sarà possibile visitare la nuova sezione “Paestum: dall’età romana ad oggi”, recentemente inaugurata. Anche l’area archeologica di Velia sarà eccezionalmente aperta, con orario dalle 9:00 alle 13:00 (ultimo ingresso alle 12:00).