Due donne trovate morte in casa: due episodi a poca distanza nella giornata di ieri

Una donna di 54 anni è stata ritrovata priva di vita in casa nel primo pomeriggio di oggi. L’episodio è accaduto a Sessa Cilento, nella frazione San Mango. A dare l’allarme un familiare che ha trovato il corpo esanime all’interno della propria abitazione. Immediatamente è scattato l’allarme. Sul posto un’ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio

Discrezione sulle cause del decesso ma potrebbe essersi trattato anche di un atto volontario.

Grande il cordoglio nella comunità cilentana, rimasta sconvolta e incredula per l’accaduto. Tutti hanno ricordato con grande affetto e stima la 54enne.

Il caso di Buonabitacolo

Sempre nella giornata di ieri una anziana è stata trovata priva di vita a Buonabitacolo. La donna, 81 anni, non dava notizie di sé da qualche giorno e la sua scoperta ha suscitato grande tristezza nella comunità locale.

La segnalazione del sindaco Giancarlo Guercio e di un vigile urbano ha portato sul posto i sanitari del 118, la Polizia Municipale di Buonabitacolo e i Carabinieri della locale Stazione.

Secondo i sanitari, la morte della signora sembrerebbe essere stata causata da cause naturali.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’anziana vivesse sola, pertanto la scoperta del decesso non è avvenuta immediatamente. E’ importante ricordare che la solidarietà e la vicinanza ai propri vicini più anziani possono fare la differenza nella loro vita.