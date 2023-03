Agropoli, strutture sportive affidate in gestione

Strutture sportive affidate a privati. Accade per il palazzetto dello sport Andrea Di Concilio e per il Pala Green di località Moio. Una scelta che non si discosta dalla linea utilizzata già in passato ad Agropoli.

Il Palazzetto dello Sport Di Concilio

Per quanto riguarda il Palazzetto Di Concilio erano state le società Polisportiva Basket Agropoli e Olimpia Agropoli a richiederne la gestione. L’Ente ha provvide a pubblicare un avviso al fine di verificare che non vi fossero altri interessati. Considerato che nessuno si è fatto avanti l’amministrazione comunale ha dato il via libera alla convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.

Il Pala Green

Medesima procedura ha interessato il Pala Green. L’impianto di località Moio sarà gestito dalla ASD Volley Agropoli. Ciò in virtù dell’assenza di altre richieste.

La convenzione

Le società, prendendo in gestione le strutture sportive comunali, si impegnano ad assumersi gli oneri per le spese di pulizia e manutenzione ordinaria. La scelta dell’Ente di affidarsi a privati è legata alla necessità di garantire “un proficuo utilizzo dei beni di proprietà del comune e che al momento l’Ente non riesce direttamente a far fronte a tutti i servizi necessari” all’interno del Pala Di Concilio e del Pala Green. Di qui la scelta di far riferimento alle associazioni sportive.