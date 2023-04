Agropoli, elezioni amministrative: Tar chiede ulteriori chiarimenti

Sono trascorse due settimane dalle ultime attività svolte in Prefettura a Salerno in merito al ricorso elettorale presentato dal gruppo Liberi e Forti. “Nella giornata del 19 aprile si è svolta una udienza in Camera di Consiglio su richiesta di chiarimenti del Vice Prefetto che presiede la commissione di verifica su ulteriore controllo delle sezioni 7 e 14”, dichiara il consigliere di minoranza Raffele Pesce.

Il ricorso del gruppo Liberi e Forti

Il ricorso venne presentato per verificare la regolarità delle elezioni amministrative, alla luce di alcune incongruenze emerse dai verbali elettorali e già evidenziate dalla commissione elettorale all’indomani del voto. Il 7 giugno, è prevista la nuova udienza.

Considerato quanto emerso il Tar dovrà prendere atto delle possibili modifiche del risultato elettorale e dovrà decidere se procedere soltanto alle correzioni necessarie o, in alternativa, disporre il ritorno al voto in tutte o soltanto alcune sezioni.

Il commento del consigliere Pesce

Questa mattina, intanto, l’esito dell’ordinanza relativa alle sezioni 7 e 14: “Il Tar – dichiara Raffaele Pesce – ha fornito i chiarimenti richiesti al vice prefetto, presidente della commisione di verifa con ordinanza e si è rifatto alle nostre richieste già espresse e fornite con ricorso e con le memorie scuccessive e con i motivi aggiunti. Io sono fiducioso, noi abbiamo proposto il ricorso per ricercare la verità e confidiamo nella giustizia amministrativa”.