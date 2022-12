Gal Vallo di Diano: Angela D’Alto eletta Presidente

Angela D’Alto, sindaco di Monte San Giacomo, eletta Presidente del Gal Vallo di Diano. Succede ad Attilio Romano che lascia l’incarico dopo due mandati. Nel Consiglio di Amministrazione, Angela D’Alto sarà affiancata dal sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, per la parte pubblica. Per quella privata risultano eletti Sebastiano Greco, Pasquale Gentile e Maria Assunta Calabrese.

Il Gal Vallo di Diano

Il Gal, Gruppo d’Azione Locale è uno strumento promosso dall’Unione Europea per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità rurali.

“Il mio anno, scrive Angela D’Alto, si conclude con un’altra grande soddisfazione. Ieri sera è stato rinnovato il consiglio del GAL Vallo di Diano, e ho avuto l’onore di essere stata eletta nel cda e designata quale nuovo Presidente. Auguri ai miei compagni di viaggio Donato Pica, Sebastiano Greco, Pasquale Gentile e Maria Assunta Calabrese. Tra le tante cose che vorrei dire, mi limito a dei grazie. Grazie al presidente uscente, Attilio Romano, per aver guidato per anni con passione e competenza l’ente e per aver accompagnato questo cambio di guardia con lungimiranza politica e signorilità. Ai miei colleghi Sindaci, la cui convergenza immediata e unanime sulla mia persona è per me motivo di orgoglio e soddisfazione”