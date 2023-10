900 anni di cultura benedettina attraverso la storia del Castello di Castellabate

La cultura nuovamente protagonista del ricco calendario Castellabate ‘900. Sabato 7 ottobre 2023 alle ore 17:00 nel Salone d’onore del Castello dell’Abate si svolgerà il convegno 900 anni di cultura benedettina attraverso la storia del Castello dell’Abate.

Il convegno: i dettagli

Organizzato dall’associazione artistico culturale Giuseppe Ripa in sintonia con l’Istituto Italiano dei Castelli sezione Campania e patrocinata dal Comune di Castellabate, sarà un incontro per parlare dell’inestimabile valore del maniero che domina il territorio da Tresino a Punta Licosa. Il 10 ottobre 1123 veniva deposta la prima pietra per la costruzione del Castello ad opera del IV Abate di Cava Costabile Gentilcore. La costruzione è stata poi ultimata dal Beato Simeone, V Abate di Cava. Gli illustri relatori che parteciperanno all’incontro metteranno in risalto l’importanza del Castello come avamposto militare di notevole rilevanza strategica e le trasformazioni attuate nel corso dei secoli, nonché alla salvaguardia monumentale nel contesto dei beni culturali per renderlo il simbolo storico-culturale dell’intera comunità. Al termine del convegno si svolgerà una visita guidata al Castello tra le torri e i camminamenti difensivi.

Le dichiarazioni

“Il calendario Castellabate ‘900 continua con gli appuntamenti storico-culturali. In questo interessante convegno parleremo del nostro Castello, della storia di Castellabate, della nostra storia. A pochi giorni dai festeggiamenti ufficiali del 10 ottobre iniziamo a riflettere e pensare sul valore dei nostri siti storici, invidiati nel mondo, in cui abbiamo il privilegio di vivere e che ci rendono orgogliosi di essere cittadini di questa terra” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.