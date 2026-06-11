80 anni di Scoutismo a Battipaglia: il Gruppo AGESCI 1 festeggia un traguardo storico

Ottant’anni di avventure, amicizie, servizio e crescita. Il Gruppo Scout AGESCI Battipaglia 1 celebra un importante traguardo: 80 anni di presenza educativa sul territorio, al fianco di generazioni di bambini, ragazzi e famiglie.

Per festeggiare questo anniversario speciale, il Gruppo invita la cittadinanza a partecipare alla giornata celebrativa che si terrà il 13 giugno 2026 presso La Villetta, in Via Belvedere, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Il programma e il valore della storia scout a Battipaglia

L’evento rappresenterà un’occasione per ripercorrere la storia del Battipaglia 1, nato nel 1946 e divenuto negli anni un punto di riferimento educativo per la comunità locale. Attraverso attività, momenti di condivisione, testimonianze e incontri tra generazioni di scout, la giornata permetterà di valorizzare il patrimonio umano costruito in otto decenni di impegno.

Lo scoutismo, fondato sui valori della fraternità, del servizio, del rispetto per gli altri e dell’amore per la natura, continua ancora oggi a offrire ai giovani opportunità di crescita personale e di cittadinanza attiva. Il traguardo degli 80 anni non rappresenta soltanto una ricorrenza storica, ma anche l’occasione per rinnovare l’impegno educativo verso le nuove generazioni.

Una festa aperta a tutta la comunità

La celebrazione sarà aperta a scout di ieri e di oggi, famiglie, amici del gruppo e a tutta la cittadinanza, perché gli ottant’anni del Battipaglia 1 rappresentano non solo la storia di un’associazione, ma anche una parte significativa della storia della comunità battipagliese. Una realtà che da generazioni contribuisce alla formazione di cittadini responsabili e consapevoli.

“Il viaggio continua, insieme” è il messaggio scelto per accompagnare questa ricorrenza, a sottolineare come il cammino del Battipaglia 1 sia fatto di memoria, presenza e futuro condiviso.