50 tirocini estivi di inserimento lavorativo: l’avviso dal Consorzio Sociale Vallo di Diano e Tanagro

È un’occasione unica per gli studenti residenti nel comprensorio dell’Ambito S10 che frequentano il terzo, quarto o quinto anno di qualsiasi indirizzo scolastico secondario di secondo grado: a partire dal prossimo 13 marzo, sarà possibile partecipare ad un progetto di tirocinio formativo e di orientamento della durata di 8 settimane, dal 1 luglio al 31 agosto 2023.

Ecco l’iniziativa

L’iniziativa è promossa dal Consorzio Sociale Vallo Di Diano-Tanagro-Alburni -Ambito S10 e sono previsti 50 posti per studenti che soddisfino i seguenti requisiti: essere iscritti presso una istituzione scolastica pubblica o privata, territoriale e non; avere almeno 16 anni alla data del 31 maggio 2023; essere cittadini italiani o dell’Unione Europea e residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10; oppure essere cittadini extraeuropei con residenza in uno dei 19 Comuni dell’Ambito da almeno due anni; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; essere iscritti ai centri per l’impiego.

Le info utili per presentare domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14:00 del 31 maggio 2023, compilando la modulistica online sul sito http://tirocini.pianosociales10.it/. In fase di inoltro della richiesta, i candidati dovranno indicare il soggetto ospitante per lo svolgimento del percorso di tirocinio attraverso l’inserimento della sua partita IVA e del codice tirocinante rilasciato dall’azienda.

Si precisa che i datori di lavoro potranno ospitare tirocinanti nei limiti seguenti: una persona se l’azienda ha da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato, due persone contemporaneamente se l’azienda ha da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato, e il 20% dei dipendenti contemporaneamente se l’azienda ha più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Il rimborso al tirocinante, pari a €800,00 per tutta la durata del tirocinio, sarà a carico dell’azienda ospitante, mentre il costo dell’assicurazione INAIL e dell’assicurazione per la Responsabilità civile sarà a carico del Consorzio e trasferito a richiesta al soggetto promotore.

Come sarà articolato il tirocinio

Il tirocinio sarà articolato su 5 o 6 giorni per un massimo di 8 ore al giorno, per un totale di 40 ore settimanali. Inoltre, è possibile un periodo di sospensione di una settimana durante il periodo di tirocinio. L’attivazione del percorso avverrà solo dopo la stipula di un apposito progetto di tirocinio formativo e di orientamento tra il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10, il soggetto promotore, l’azienda ospitante e il tirocinante.