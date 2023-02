Dal Consorzio Vallo di Diano, Tanagro e Alburni sostegno alle fasce deboli: pubblicati due avvisi, ecco i dettagli

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 ha pubblicato un Avviso Pubblico per l’erogazione del contributo di assegno di cura in favore di persone non autosufficienti in condizione di “disabilità gravissima” e “disabilità grave” residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10 (Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano).

Come usufruire del contributo

Il contributo sarà erogato in via prioritaria alle persone con disabilità gravissima per un importo mensile pari a € 1.200,00 (milleduecento,00) e a seconda delle disponibilità finanziarie alle persone con disabilità grave per un importo mensile pari a € 600,00 (seicento,00).

Ecco le modalità per presentare domanda

La richiesta, secondo il modello allegato all’avviso, disponibile sul sito dell’ente: www.pianosociales10.it dovrà essere presentata fino al prossimo 23 febbraio 2023 al Servizio Sociale del Comune di residenza del beneficiario oppure presso la sede del Segretariato Sociale di Sala Consilina in via Tressanti tel. 0975-525239 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Tirocini per inserimento e reinserimento nell’ambito lavorativo di persone svantaggiate: i dettagli

Ma non solo questo. Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni -Ambito S10 ha infatti pubblicato anche l’avviso per n. 20 tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo da realizzarsi a favore di soggetti svantaggiati. Le istanze dovranno essere presentate mediante procedura on-line entro le ore 12:00 del giorno 3 Marzo 2023.

I 20 tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo per soggetti svantaggiati residenti in uno dei 19 comuni afferenti al Consorzio Sociale Vallo Di Diano-Tanagro-Alburni Ambito S10, da attivare presso soggetti ospitanti privati e/o pubblici con sede operativa in uno dei 19 comuni dell’ambito.

Si ricorda che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro pertanto, in nessun modo lo svolgimento di attività formative e la eventuale certificazione del buon esito di tali attività potranno costituire titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il tirocinante ovvero per la richiesta di qualsivoglia corrispettivo diverso dall’indennità di partecipazione prevista.

I requisiti e come per iscriversi

La richiesta di partecipazione deve essere presentata dal 07.02.2023 al 23.02.2023 entro le ore 12:00 attraverso procedura on-line collegandosi al sito www.pianosociales10.it sulla home page alla sezione bandi. In fase di inoltro della richiesta deve essere indicato il soggetto ospitante individuato per lo svolgimento del percorso di tirocinio attraverso l’inserimento della sua partita iva e /o codice fiscale, pertanto è necessario che il soggetto ospitante si sia registrato sulla piattaforma.

Il tirocinio sarà articolato su 5 giorni settimanali per massimo 5 ore al giorno per complessive 25 ore settimanali ed avrà una durata di 12 mesi. Per il tirocinante è previsto un rimborso lordo per l’intero periodo (12 mesi) pari a € 6.000,00 (seimila/00) comprensivi di oneri assicurativi INAIL, Responsabilità Civile, oneri per la sicurezza e costi di gestione.