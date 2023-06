2ª edizione del Raduno Equestre a Roccadaspide: un trionfo di appassionati e cavalli nella Valle del Calore

Successo per la II Edizione del Raduno Equestre tenutosi a Roccadaspide. Per l’evento sono giunti, nel comune della Valle del Calore, tanti appassionati di equitazione e di cavalli, provenienti da tutta la Campania.

I cavallerizzi si sono radunati in località Carretiello per poi proseguire, attraversando le rive del Calore e le aree rurali della cittadina, fino a Piazza XX Settembre.

Ad attenderli al capoluogo tanti cittadini e visitatori curiosi che hanno colto l’occasione per scattare delle foto con i maestosi animali.

La manifestazione: i dettagli

La manifestazione si è avvalsa del patrocinio morale del Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, ed è stata organizzata da Sofia Bellissimo, Gianluca Taurone, Pasquale Cirone, David Marino e Fabrizio Iuliano con il supporto degli amministratori e di tanti altri appassionati del territorio.

La passeggiata a cavallo

I cavalli, durante la loro suggestiva passeggiata attraverso le affascinanti rive del Calore e le pittoresche aree rurali di Roccadaspide, hanno avuto modo di fare soste rigeneranti in diverse aree appositamente predisposte. Qui, tra la natura rigogliosa e l’atmosfera serena, hanno potuto trovare ristoro e refrigerio, godendo di momenti di relax e nutrimento.

Al termine del percorso, un’accogliente oasi li attendeva in un ampio campo aperto, opportunamente scelto per garantire una protezione dal sole cocente. Questo spazio appositamente preparato era dotato di abbondante cibo e fresca acqua, pronti ad accogliere i magnifici destrieri con la giusta cura e attenzione.