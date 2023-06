Escursioni nel Cilento: alla scoperta dell’Oasi Cascate Capelli Di Venere | FOTO

Situata nel suggestivo comune di Casaletto Spartano, l’oasi di Capelli di Venere rappresenta un vero e proprio gioiello della natura italiana. Questo luogo incantevole, offre ai visitatori un’esperienza unica e affascinante.

Ecco l’Oasi Capelli di Venere

L’oasi di Capelli di Venere prende il nome dalla pianta di Asplenium ceterach, conosciuta anche come “Capelli di Venere”, una specie di felce rara e protetta che caratterizza questo ambiente. L’area protetta si estende su una superficie di oltre 400 ettari, offrendo un habitat ideale per numerose altre specie di piante, animali e insetti.

foto di @carolinalecce foto di @artur_sansone foto di @paintitblack02

La flora dell’oasi è incredibilmente variegata e ospita una vasta gamma di specie vegetali. Oltre alla pianta di Capelli di Venere, è possibile ammirare una grande varietà di orchidee, felci, erbe aromatiche e molte altre piante endemiche che si sono adattate perfettamente a questo ecosistema unico.

La fauna dell’oasi è altrettanto ricca e affascinante. Numerosi uccelli migratori fanno tappa in quest’area durante il loro viaggio, rendendo l’oasi un luogo ideale per gli amanti dell’ornitologia. Tra le specie più comuni avvistabili ci sono l’aquila reale, il nibbio reale, il falco pellegrino e il gufo reale. Inoltre, l’oasi ospita mammiferi come il tasso, la martora e il cinghiale, che si muovono agilmente tra la vegetazione lussureggiante.

Le escursioni

L’oasi di Capelli di Venere offre anche ai visitatori numerose attività per godere appieno di questa bellezza naturale. È possibile percorrere sentieri ben segnalati che conducono attraverso paesaggi mozzafiato e scoprire scorci panoramici di rara bellezza. Le escursioni guidate consentono ai visitatori di apprendere di più sulla flora e la fauna locali, fornendo una preziosa opportunità di educazione ambientale.

foto di @nellavaligia_me foto di @numignolo

L’oasi promuove anche la conservazione dell’ambiente naturale e l’importanza della biodiversità. Attraverso progetti di ricerca e collaborazioni con istituzioni scientifiche, l’oasi di Capelli di Venere si impegna a preservare questo habitat unico per le generazioni future.

L’accesso all’oasi è facile e comodo. Casaletto Spartano si trova a breve distanza dalle principali città della regione e offre strutture di accoglienza per i visitatori desiderosi di trascorrere più tempo in questa meravigliosa zona.