Marina di Camerota, via al nuovo lungomare: iniziati i lavori di restyling

Sono ufficialmente iniziati i lavori di rifacimento del lungomare Trieste nella frazione costiera di Marina di Camerota. Si tratta di un intervento di restyling e riqualificazione di uno dei punti più caratteristici della nota località balneare del Cilento, atteso ormai da diversi anni.

L’opera punta a rinnovare l’immagine della marina e a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici in vista della nuova stagione turistica.

Il Sindaco Scarpitta: «Un’opera storica attesa da 40 anni»

«È sicuramente un’opera importantissima attraverso la quale sarà rivoluzionato completamente il waterfront della nostra Marina di Camerota – ha dichiarato il Sindaco Mario Salvatore Scarpitta –. Sono circa quarant’anni che non si facevano lavori di ammodernamento e di riqualificazione che ci consegneranno un lungomare moderno. Sarà completamente rivisitato l’intero tratto, a partire dai sottoservizi, dagli impianti elettrici, dalla pavimentazione fino all’arredo urbano. L’anno prossimo i turisti troveranno un lungomare nuovo e soprattutto molto confortevole. Tutto questo gioverà al comparto turistico, così come farà bene all’intero indotto».

«È ovviamente un lavoro lungo che occuperà tutto l’inverno – ha aggiunto il primo cittadino –, ma lo eseguiremo a tratti proprio per diminuire i disagi. Speriamo di rispettare il cronoprogramma, così per la prossima Pasqua Marina di Camerota avrà un volto nuovo».

Gli altri cantieri nel Comune di Camerota: piazze, palestra e beni comunali

Oltre al lungomare Trieste, il primo cittadino si è soffermato anche sugli altri interventi che interesseranno il territorio comunale.

«Non stiamo lavorando solo sul lungomare di Marina di Camerota, ma anche sulle piazze di Licusati e presto su piazza San Domenico a Marina di Camerota, oltre che sulla palestra che stiamo ultimando – ha concluso Scarpitta –. Inoltre stiamo adeguando la casa comunale ai nuovi standard e stiamo lavorando a Palazzo Salerno, che sarà completato per ospitare nuovi uffici. Ci muoviamo a 360 gradi su tutto il territorio».