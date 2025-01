Il Cilento trionfa con l’Arcimboldo d’Oro: ecco quale pizzeria ha ricevuto il prestigioso riconoscimento

Grande successo per il maestro pizzaiolo cilentano, Andrea Lerro, proprietario della pizzeria “Arte Bianca” a Castelnuovo Cilento che ha ricevuto il prestigioso “Arcimboldo d’Oro – Artisti del Gusto”, con l’assegnazione dei due pennelli d’oro. L’evento si è svolto nella giornata di ieri, lunedì 27 gennaio, nella suggestiva cornice del Teatro Totò di Napoli, alla presenza di eccellenze culinarie provenienti da tutta Italia. Tra i premiati, spiccano nomi di rilievo come Errico Porzio e lo chef stellato Roberto Dipinto, del rinomato ristorante Sine di Milano. Un palcoscenico di prestigio, dove l’arte culinaria si è fusa con il racconto delle radici e delle tradizioni, in un dialogo costante tra passato e innovazione.

Ecco cos’è l’Arcimboldo d’Oro

Il premio, rappresentato da una raffinata statuina dorata dal design moderno e stilizzato, è opera del talento creativo di Francesco Conte. L’Arcimboldo d’Oro celebra infatti quei professionisti capaci di raccontare la storia e la cultura del proprio territorio attraverso la gastronomia, combinando tradizione e avanguardia con straordinaria capacità emozionale.

La passione e la maestria di Armando Lerro

Armando Lerro, pizzaiolo di lunga esperienza e vincitore di numerosi premi prestigiosi, ha conquistato il riconoscimento grazie alla sua abilità nel valorizzare i prodotti e le eccellenze del territorio cilentano. Con una visione che fonde amore per la qualità e rispetto per le tradizioni, Lerro porta in tavola la bellezza autentica del Cilento, promuovendo le attività locali e trasformando ogni pizza in un racconto del territorio.

L’Arcimboldo d’Oro è un omaggio a chi, come Armando Lerro, sa trasformare la cucina in un’opera d’arte, diventando ambasciatore di un’identità culturale che guarda al futuro, senza mai dimenticare le proprie radici.