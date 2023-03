Il famoso pizzaiolo Errico Porzio ad Agropoli per regalare un sorriso ad una bambina vittima di bullismo

“Ciao Errico, ti scrivo da Agropoli, sono la mamma di A., una bimba che sta attraversando un periodo particolarmente triste a causa di continui attacchi di bullismo.

Lunedi sarà il suo compleanno e il regalo più bello per lei sarebbe conoscere Errico Porzio. La renderebbe veramente felice“.

Un regalo speciale per la bambina nel giorno del suo compleanno

È dopo aver ricevuto questo messaggio che il famoso pizzaiolo, Errico Porzio, ha deciso di percorrere 250km per raggiungere la bambina e donarle un sorriso nel giorno del suo compleanno.

Errico Porzio, pizzaiolo originario di Napoli, ha deciso di fare un gesto davvero speciale per la ragazzina, 10 anni agropolese, che sta attraversando un momento delicato. La bambina, residente in Città, ha avuto la fortuna di incontrare il celebre chef e di trascorrere una giornata indimenticabile in sua compagnia.

La festa a sorpresa ad Agropoli

Il pizzaiolo ha subito accettato l’invito e si è recato nel Cilento per preparare le sue famose pizze per la bambina ei suoi amici.

La festa si è svolta in un noto locale di Piazza delle Mercanzie ed è stata una vera e propria sorpresa per la piccola A. e i suoi amici, che non si aspettavano di incontrare un personaggio così famoso e simpatico come Errico Porzio.

Ma le sorprese non sono finite qui. Il pizzaiolo ha voluto fare un gesto ancora più speciale regalando alla bambina un pallone del Napoli con le firme dei calciatori.

Anche la bambina ha voluto ringraziare il pizzaiolo per la sua presenza e per il gesto generoso, regalandogli una targa con il famoso motto “replicate, ma non imitate perchè anche imitare #saddasapefa“.

Un motto che Porzio ha sempre fatto proprio e che gli ha permesso di diventare un vero e proprio simbolo della cultura della pizza in Italia e nel mondo.

La giornata trascorsa con Errico Porzio è stata un momento indimenticabile per la piccola A. che ha potuto gustare le sue fantastiche pizze e trascorrere un pomeriggio in compagnia di un personaggio speciale. Un grande gesto di generosità e di solidarietà.

Il bullismo un atto ingiustificabile, le parole di Porzio

“Il bullismo è un atto vile e ingiustificabile ancor di più se commesso ai danni dei bambini. Le conseguenze soprattutto psicologiche diventano spesso irreparabili motivo per cui bisogna prestare particolare attenzione a questa piaga della società. La mamma di A. è particolarmente preoccupata per quello che la piccola continua a subire.

Nel giorno del suo compleanno, grande tifosa del Napoli, aveva un sogno nel cuore: incontrarmi. Mi sono emozionato anche io nell’esaudire il suo desiderio . Fate sentire ad A. tutto il vostro sostegno ed affetto”–dice emozionato Errico.

(Foto in copertina: pagina Facebook @Errico Porzio Pizzaiolo)